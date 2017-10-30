Ахмед Шахид: Узбекистан должен повышать религиозную грамотность своих граждан

Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии Ахмед Шахид в своем интервью Радио ООН, посвященном итогам и результатам его десятидневного визита в Узбекистан в октябре этого года, заявил, что верит в то, что у «страны есть серьезный потенциал для перемен, если только правительство будет придерживаться нынешнего курса».

В своем интервью Радио ООН Ахмед Шахид заявил, что «в Узбекистане почти отсутствует индивидуальная религиозная свобода». Продолжая свою речь, он сказал, в частности, следующее:

«Я говорю «почти», потому что мне сказали, что любой человек может обратиться или перейти в любую религию. Однако для того, чтобы исповедовать какую-то религию, необходимо пройти процедуру регистрации», – сказал в интервью специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии.

По словам Ахмеда Шахида, во время его визита в Узбекистан правительство демонстрировало свою открытость к сотрудничеству и оказывало ему всестороннюю поддержку.

«И я пришел к выводу: есть все основания полагать, что обещанные президентом реформы заслуживают доверия. Он уже многое сделал для того, чтобы продемонстрировать свою добрую волю. Поэтому, конечно, у страны есть серьезный потенциал для перемен. Но для этого правительство должно придерживаться нынешнего курса», – сказал Ахмед Шахид.

По его мнению, в годы коммунистического правления религиозные начинания в Узбекистане подавлялись. Из-за этого интеллектуальные ресурсы в сфере религии практически полностью иссякли, сказал Ахмед Шахид.

«Существует необходимость восстановления религиозной грамотности», – сказал спецдокладчик ООН по вопросу о свободе религии и добавил в конце своего интервью следующее: «Узбекистан пока не готов вести открытые дискуссии на религиозные темы. Но именно такие открытые обсуждения, а не уголовные меры, могут стать «фильтром» для экстремистских идей».

Ахмед Шахид приветствовал решение правительства Узбекистана исключить из «черного списка» имена 16 тысячи верующих мусульман, находившихся под постоянным наблюдением правоохранительных органов, и вместе с тем призвал власти привести национальное законодательство в соответствие с нормами Международного пакта о гражданских и политических правах.

Спецдокладчик ООН по вопросу о свободе религии Ахмед Шахид со 2-го по 12-е октября впервые находился с визитом в Узбекистане.

В ходе данного визита он посетил тюрьмы Узбекистана, встретился с президентом Шавкатом Мирзияевым, представителями государственных органов, различных религиозных и национальных общин, а также провел встречи с местными правозащитниками.

В дни пребывания Ахмеда Шахида в Узбекистане из тюрем были освобождены правозащитники Аъзам Фармонов и Агзам Тургунов, а также независимый журналист из Каракалпакстана Солиджон Абдурахманов, которые были лишение свободы по политическим мотивам.

Но вместе с тем, арест независимого журналиста из Ташкента Бобомурода Абдуллаева и задержание писателя Нурилло Отаханова произошли накануне и во время пребывания в стране спецдокладчика ООН.