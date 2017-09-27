Вернувшийся на родину писатель-диссидент Нурилло Отаханов задержан в аэропорту Ташкента

63-летний писатель-диссидент Нурилло Отаханов, решивший 26 сентября вернуться на родину после двухлетнего проживания в Турции, задержан в аэропорту Ташкента сотрудниками правоохранительных органов при выходе из самолета. Об этом 27 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на супругу писателя Гульнару Отаханову.

Гульнара Отаханова 27 сентября в телефонном разговоре с корреспондентом Reuters сообщила о том, что при выходе из самолета сотрудники правоохранительных органов надели наручники на руки ее мужа. После Нурилло Отаханова увезли в отделение милиции, сообщила она.

По словам Гульнары Отахановой, сотрудники милиции не стали объяснять ей причины задержания Нурилло Отаханова и о том, куда его увозят. Женщина говорит, что сотрудники правоохранительных органов не позволили родственникам поговорить с задержанным писателем.

Нурилло Отаханов ‒ первый узбекский диссидент, который решился вернуться в Узбекистан после заявления сделанного в Нью-Йорке президентом Шавкатом Мирзияевым, который призвал проживающих за границей соотечественников вернуться на родину.

Репортеру «Озодлика» удалось пообщаться с Нуриллой Отахановым 25 сентября, за день до его вылета из Стамбула в Ташкент.

В разговоре с нашим репортером писатель-диссидент говорил, что недавнее исключение из «черного списка» несколько тысяч граждан – членов религиозно-экстремистских течений и находящихся в изгнании диссидентов – побудило его принять решение вернуться на родину.

Нурилло Отаханов приехал в Турцию два года назад по приглашению стамбульского издательства Ferfir для участия в презентации его книги и встречи с читателями. Но так как данные мероприятия были отложены на неопределенный срок, писателю пришлось задержаться в Турции еще на некоторое время.

В это время писатель выпустил свою книгу под названием «Эти дни» («Бу кунлар»), в которой критикуется развитие Узбекистана в период независимости. По словам Отаханова, после выхода этой книги у него начались проблемы с властями Узбекистана. Власти внесли книгу «Эти дни» в список запрещенной в Узбекистане литературы.

‒ Поэтому многие мои друзья посоветовали мне временно не возвращаться в Узбекистан, ‒ говорил в недавнем интервью с репортером «Озодлика» Нурилло Отаханов.

Сам писатель был внесен в так называемый «черный список» спецслужб. В прошлом году заместитель имам-хатиба соборной мечети «Уйгур» в городе Андижане опубликовал в Интернете статью против книги «Эти дни» и обвинил писателя в предательстве.

‒ Из-за публикации книги «Эти дни» («Бу кунлар») узбекские власти сделали из меня «врага народа» и «изменника родины», ‒ говорил писатель.

Наибольшую известность среди узбекских читателей писателю принесли его книги «Йўл бошида» («В начале пути»), «Дунё кенг» («Мир широк») и «Шу ерлик киши» («Местный житель»).

Любовный рассказ «Ночи белого здания» («Оқ бино оқшомлари»), автором которого является Нурилло Отаханов, был признан «самым лучшим рассказом года» после публикации в журнале «Звезда Востока» («Шарқ юлдузи»).

​Позже на основе этого рассказа был снят художественный фильм.