Власти Узбекистана освободили политзаключенного Аъзама Фармонова (видео)

3 октября власти Узбекистана освободили из заключения правозащитника Аъзама Фармонова, который провел за решеткой более десяти лет. Продленный властями срок его заключения должен был закончиться через четыре года. Жена правозащитника Озода Якубова сообщила по телефону репортеру «Озодлика» о том, что ее муж возвращается из колонии домой в сопровождении своего коллеги Абдурахмана Ташанова.

В прошлом году базирующаяся в Берлине правозащитная организация «Узбекско-Германский Форум» сняла фильм про Фармонова, в котором его жена Озода Якубова рассказывала о том, с какими трудностями ей приходится сталкиваться, чтобы навестить мужа, находящегося в заключении, о его жизни в тюрьме и пытках, которым его регулярно подвергали работники учреждения исполнения наказаний.

Аъзам Фармонов более десяти лет провел в печально известной колонии «Жаслык» в Каракалпакстане. За все это время в отношении него ни разу не был применен милосердный акт амнистии.

Посольство США в Ташкенте приветствовало освобождение правозащитника. Об этом говорится в распространенном 3 октября заявлении американского диппредставительства в Узбекистане.

«США приветствуют освобождение правозащитника Аъзама Фармонова вслед за освобождением Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и других осужденных к длительным срокам лишения свободы узников совести. Мы приветствуем эти позитивные шаги и надеемся, что они сигнализируют о предстоящем освобождении и других заключенных и о более открытом отношении к гражданскому обществу. Множество международных правозащитных групп поднимали вопрос о длительном заключении Аъзама Фармонова по сомнительным обвинениям в 2006 году, а Комиссия ООН против пыток в 2013 году призвала к освобождению Фармонова», – говорится в заявлении посольства США в Узбекистане.

Соединенные Штаты Америки признают приверженность президента Шавката Мирзияева к укреплению защиты прав человека в Узбекистане, о чем говорилось в его выступлении в Организации Объединенных Наций, и надеется на устойчивую стабильность и прогресс на пути к широким политическим, социальным и правозащитным реформам, отмечается в заявлении посольство США в Узбекистане.

Стоит отметить, что освобождение правозащитника Аъзама Фармонова состоялось спустя день после визита в Узбекистан Специального докладчика ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеда Шахида, который пробудет в стране до 12 октября.

39-летний Аъзам Фармонов был обвинен в вымогательстве. В 2006 году узбекский суд приговорил его к 9,5 годам тюремного заключения.

Однако международные и местные правозащитные организации заявляли о том, что уголовное дело в отношении Фармонова было сфабриковано.

В мае 2016 года, накануне окончания первого срока заключения, к тюремному сроку Аъзама Фармонова были добавлены еще 5 лет и 26 дней.

В период с 2000 по 2006 год Фармонов возглавлял Сырдарьинское областное отделение Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ).

Он является отцом троих несовершеннолетних детей.