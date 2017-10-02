Начинается визит Спецдокладчика Совета ООН по правам человека в Узбекистан

Сегодня, 2 октября Узбекистан с десятидневным визитом посетит делегация Специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений во главе с Ахмадом Шахидом.

По сообщениям местных СМИ, в ходе визита члены делегации ознакомятся с предпринимаемыми в Узбекистане мерами в сфере обеспечения свободы религии и убеждений и выработают соответствующие рекомендации.

Визит Ахмада Шахида в Узбекистан является его первым страновым визитом в Центральную Азию.

В ходе визита планируются встречи с представителями государственных организаций и институтов гражданского общества, дипломатического корпуса, аккредитованного в Узбекистане.

Как сообщает Podrobno.uz, состоятся встречи в Законодательной палате Олий Мажлиса, с Омбудсманом, в министерствах иностранных дел, внутренних дел, юстиции, народного образования, высшего и среднего специального образования, Конституционном и Верховном суде, Генеральной прокуратуре, Комитете по делам религий, Комитете женщин, Управлении мусульман.