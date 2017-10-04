Журналист Солиджон Абдурахманов вышел на свободу после долгих лет тюрьмы

4 октября власти Узбекистана освободили из заключения независимого журналиста Солиджона Абдурахманова, который отсидел в тюрьме 9 лет и 4 месяца. При выходе из колонии в поселке «Шайхали» в городе Карши журналиста встретил представитель общества права человека «Эзгулик» Абдурахман Ташанова. 67-летний Солиджон Абдурахманов в 2008 году был приговорен к десяти годам тюрьмы по обвинению в употреблении наркотиков.

Солиджон Абдурахманов являлся одним из считанных независимых журналистов, работавших в Каракалпакстане.

Вначале он сотрудничал с «Озодликом», затем с интернет-изданием Uznews.net.

Он писал статьи о ситуации с правами человека в Каракалпакстане и о проблеме высыхания Аральского моря.

Журналист был освобожден из тюрьмы в поселке «Шайхали» в городе Карши 4 октября. В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» Солиджон Абдурахманов поблагодарил всех тех, кто почти десять лет боролся за его освобождение.

Галима Бухарбаева, работавшая главным редактором интернет-издания Uznews.net и долгие годы сотрудничавшая с Солиджоном Абдурахмановым, приветствовала освобождение журналиста. Она уверена, что Абдурахманов вышел на свободу благодаря смене власти в Узбекистане.

Солиджон Абдурахманов провел в тюрьме 9 лет и 4 месяца.

Летом 2008 года в машине Абдурахманова были обнаружены наркотики. Его обвинили в употреблении наркотиков.

Но после того, как экспертиза показала, что журналист не употреблял наркотики, его обвинили в сбыте наркотических средств.

Все эти годы Солиджон Абдурахманов отрицал выдвинутые против него обвинения. Журналист уверен, что наркотики в его машину подбросили сотрудники милиции в целях возбуждения против него уголовного дела.