В Узбекистане 16 тысяч человек исключены из списка членов религиозно-экстремистских течений

Около 16 тысяч граждан Узбекистана из более 17 тысяч, числившихся в списках членов религиозно-экстремистских течений, «вернулись к нормальной жизни», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Такие данные были озвучены 1 сентября в ходе встречи президента Шавката Мирзияева с руководством Управления мусульман Узбекистана, активистами махаллей и представителями государственных и общественных организаций в комплексе Хазрати Имам (Хастимам) в Ташкенте, где создается Центр исламской цивилизации.

Властями предпринимаются конкретные меры по решению социально-бытовых проблем таких граждан. Выделяются кредиты для открытия собственного дела. Порядка 9500 человек уже трудоустроены. Свыше 10 тысяч детей привлечены в разные кружки по науке, искусству, спорту, подготовке к разным профессиям, передает Gazeta.uz.

«Мы все хорошо знаем, что в реализации этих дел есть ваша большая заслуга, религиозных деятелей, людей, имеющих большое уважение среди населения. За это вам отдельное спасибо», – сказал президент Узбекистана, обращаясь к представителям духовенства и махаллинских комитетов.

В своей речи на праздновании Дня независимости президент отметил: «Мы придаем большое значение возвращению к здоровой жизни тех, кто сбился с правильного пути, по незнанию и не имея жизненного опыта попал под влияние деструктивных идей и течений. Мы никогда не должны забывать одну жизненную истину: если мы не проявим великодушия к таким людям, считая их «плохими», не протянем им руку помощи, они так и останутся изгоями общества».

Напомним, что в конце июля этого года «Озодлик» сообщал о том, что более 4 тысяч мусульман исключены из так называемого «черного списка» силовых структур Узбекистана. Ранее «Озодлик» сообщал о том, что группы с участием представителей махаллинских комитетов, хокимиятов (администраций) и силовых структур посещали дома верующих, занесенных в специальные списки МВД и находящихся под постоянным наблюдением, чтобы провести с ними беседу.