В Узбекистане более 4 тысяч мусульман исключены из «черного списка»

По данным Духовного управления мусульман Узбекистана, в результате бесед, проведенных имамами и представителями местных властей с верующими, чьи имена были внесены в специальные списки, «оправданы» 4 тысячи 152 человека. Имам-хатибы мечетей, находящихся в тех регионах, где проживают эти лица, выступили в качестве гарантов того, что эти верующие мусульмане больше не оступятся с выбранного пути. Как сообщили в ДУМУ, в скором времени ожидается исключение из «черного списка» еще около 5 тысяч мусульман.

По данным, полученным в Духовном управлении мусульман Узбекистана (ДУМУ), на днях завершился первый этап бесед, проведенных с мусульманами из «черного списка» по поручению президента Шавката Мирзияева.

​«Наши имамы заступились за 10 990 человек. Из них 4 тысячи 152 человека оправданы. В скором времени из «черного списка» будут исключены и другие мусульмане, с которыми была проведена беседа», – говорится в сообщении ДУМУ.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что группы с участием представителей махаллинских комитетов, хокимиятов (администраций) и силовых структур посещали дома верующих, занесенных в специальные списки МВД и находящихся под постоянным наблюдением, чтобы провести с ними беседу.

Если во время бесед выяснялось, что верующий не имел причастности к запрещенным религиозно-экстремистским группировкам, но был ошибочно внесен в «черный список» МВД, либо состоял в запрещенных группировках, но позже раскаялся в содеянном, представители спецгруппы принимали решение об исключении его из «черного списка».

Имам из Ферганской области, который принимал участие в беседах в домах верующих мусульман, сообщил репортеру «Озодлика» о том, что более половины мусульман, чьи имена были занесены в «черный список» силовых структур, не имели никакого отношения к запрещенным религиозно-экстремистским группировкам:

– Ведь наш президент сказал в Андижане: «Вы внесли в «черный список» даже тех, кто не ведая отправил кому-то по мобильному телефону непонятные религиозные проповеди. Теперь вам придется оправдать их». Выяснилось, что на самом деле, так и было. Некоторые верующие даже не понимали, что отправляли друг другу через Telegram и другие мессенджеры запрещенные религиозные проповеди. Об этом они узнавали во время проверок их мобильных телефонов. Теперь эти верующие очень радуются, благодарят президента. Мы оправдали многих из них, – сказал нашему радио имам из Ферганской области.

На днях в Ташкентском исламском университете и в Узбекском государственном институте физической культуры состоялись торжественные мероприятия, на которые были приглашены около тысячи мусульман, исключенных из «черного списка».

Житель Ташкента Аброр Мухтор Алий, который также был внесен в «черный список» МВД, принял участие в торжественном мероприятии в Ташкентском исламском университете. По его словам, многие оправданные верующие действительно не имели отношения к запрещенным религиозным группировкам:

– Выяснилось, что многие мусульмане оказались в «черном списке» несправедливо. Также среди оправданных были и те, которые сначала вступили в запрещенные группировки, но потом нашли правильный путь в исламе и раскаялись. Кроме того, в «черный список» попадали и по клевете. Такое случилось и со мной. Я не состоял ни в каких запрещенных религиозных группировках, не занимался радикальной деятельностью. Меня вызвали на беседу, я пошел, все объяснил им, они побеседовали со мной, принесли свои извинения и исключили меня из «черного списка». В здании Ташкентского исламского университета собрали около 500 человек из Шайхантахурского района. Так как ранее такого события не было в истории независимого Узбекистана, главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов сам объявил имена мусульман, исключенных из «черного списка», – сказал собеседник.

По его словам, спецгруппа провела беседу с 700 жителями Шайхантахурского района Ташкента, в конечно итоге 550 из них были оправданы.

Стоит отметить, что за последние годы тысячи верующих в Узбекистане были внесены в так называемые «черные списки» по обвинению в причастности к запрещенным религиозно-экстремистским группировкам. Эти списки составлялись сотрудниками МВД совместно со Службой национальной безопасности (СНБ) и Генеральной прокуратурой.

​Верующие мусульмане, чьи данные внесены в «черные списки», находятся под постоянным контролем силовых структур и каждую неделю, либо раз в месяц отмечаются у участковых инспекторов, либо проходят беседу в районном отделении милиции.

В Узбекистане данной категории лиц отказывают в выезде за границу. В редакцию «Озодлика» часто поступают сообщения о том, что мусульмане из «черного списка» регулярно сталкиваются с проблемами при получении так называемой «выездной визы», которая выдается гражданам на двухлетний срок и позволяет посещать другие страны. Лиц из «черного списка» не берут на работу в государственные организации, даже если и берут, то только на самые низкие должности.