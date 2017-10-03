Задержанный в Ташкенте журналист Бобомурод Абдуллаев публиковал разоблачающие режим статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров»

Задержанный 27 сентября в Ташкенте 44-летний независимый журналист Бобомурод Абдуллаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 («Посягательство на конституционный строй») Уголовного кодекса Узбекистана. Как сообщил «Озодлику» руководитель базирующейся в Ташкенте Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов, 1 октября состоялся закрытый судебный процесс по делу Абдуллаева. В суде журналисту было предъявлено обвинение и вынесено решение о его аресте.

Журналист Бобомурод Абдуллаев содержится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской в Ташкенте.

Вначале сообщалось о том, что Абдуллаев рассматривается следствием в качестве подозреваемого по делу о краже, которое было совершено в Юнусабадском районе узбекской столицы.

Однако, как сообщил «Озодлику» руководитель базирующейся в Ташкенте Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов, Бобомурод Абдуллаев обвиняется по 159 статье («Посягательство на конституционный строй») Уголовного кодекса Узбекистана:

– Он обвиняется в организации заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя в Узбекистане. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Однако, по какой причине Бобомуроду выдвинуты такие обвинения, неизвестно, – говорит Сурат Икрамов.

Между тем, 3 октября проживающий ныне в Стамбуле руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана » Мухаммад Салих дал пресс-конференцию, в ходе которой сообщил о том, что на протяжении последних 14 лет журналист Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие власти и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров».

– Его статьи публиковались на веб-сайте «Народного движения Узбекистана ». Этот скромный спортивный журналист является тем самым политологом «Усманом Хакназаровым». На протяжении последних 14 лет он писал статьи под этим псевдонимом, а мы публиковали их на нашем сайте, – сказал оппозиционный политик Мухаммад Салих.

Стоит отметить, что статьи политолога «Усмана Хакназарова», в которых описывались случаи, происходящие во власти и спецслужбах Узбекистана, публиковались в Сети с 2003 года.

Статьи «Усмана Хакназарова» пользовалась большим интересом со стороны общественности.

На пресс-конференции в Стамбуле Мухаммад Салих призвал власти Узбекистана освободить журналиста Бобомурода Абдуллаева.

Руководитель базирующейся в Париже правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева также выступила с заявлением в защиту арестованного журналиста и призвала узбекские власти допустить к Бобомуроду Абдуллаеву его адвоката и родственников.

В настоящее время более тридцати международных правозащитных и прессозащитных организаций подписали петицию в защиту Бобомурода Абдуллаева.

«Мы призываем власти Узбекистана к немедленному освобождению Бобомурода Абдуллаева, а также к проведению расследование по факту его незаконного ареста и содержания под стражей без связи с внешним миром», – говорится в петиции в защиту журналиста.

44-летний Бобомурод Абдуллаев известен больше как спортивный журналист.

Свои критические мнения относительно политических процессов в Узбекистане журналист высказывал на страницах независимого сайта «Озод овоз». Сайт был закрыт по требованию Узбекского агентства по печати и информации.

Бобомурод Абдуллаев в течение нескольких лет работал корреспондетом Британского Института по освещению войны и мира (IWPR) и международной организации «Интерньюс» в Ташкенте.