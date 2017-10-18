Тело фермера, пропавшего на хлопковом поле, обнаружено спустя 5 дней в канаве

Житель села «Шаркобод» в Сохском районе Ферганской области Даврон Давронбеков, отправленный на хлопок в Риштанский район, пропал 11 октября во время сбора урожая. Спустя пять дней его тело было обнаружено в канаве вблизи хлопкового поля. По словам очевидцев, фермер упал в канаву по неизвестным причинам и утонул. После проведенной экспертизы 17 октября его тело было отправлено домой.

60-летний фермер Даврон Давронбеков пропал 11 октября во время сбора хлопка на одном из полей в селе «Сохобод» в Риштанском районе Ферганской области.

По словам одного из сборщиков хлопка, попросившего «Озодлик» не разглашать его имени, заметив исчезновение Давронбекова, многие сборщики хлопка подумали, что пожилой мужчина вернулся домой:

– 10 октября мы все приехали на одном автобусе из Сохского района в Риштанский район для сбора урожая хлопка. На следующий день во время переклички, проведенной начальником штаба, Даврон-ака среди нас не оказалось. Тогда мы еще пошутили, что мужчина сбежал домой. После этого никто из нас не обратил внимание на его исчезновение, мы перешли к сбору хлопка. Но 16 октября тело Давронбекова было обнаружено в канаве недалеко от поля. Канава была очень глубокой словно большой канал, человек мог спокойно утонуть в ней. Спустя несколько дней после того, как мужчина утонул, его тело всплыло на поверхность и застряло на краю канавы, – рассказал нашему радио один из сборщиков хлопка.

По его словам, на сбор хлопка в Риштанский район никто из жителей Сохского района не приехал по собственному желанию:

– Уже целый месяц в Риштанском районе более 250 человек из Соха собирают хлопок якобы по собственному желанию. На самом деле, всех этих людей прислали на хлопок в принудительном порядке. Среди них есть руководители и работники садоводческих фермерских хозяйств, технические работники школ и детских садов Риштанского района. Каждые 10-15 дней в Риштанский район приезжает новая группа сборщиков хлопка и заменяет предыдущие, – говорит собеседник.

Один из жителей Сохского района в беседе с репортером «Озодлика» рассказал, что утонувший в канаве фермер Даврон Давронбеков был хорошим садоводом:

– Все звали его Бово Даврон. У него был сад с территорией в несколько гектаров. У него было два сына, две дочери и несколько внуков. Покойный был очень хорошим и веселым человеком, – вспоминает об утонувшем фермере Давроне Давронбекове один из его знакомых.

Не представившийся сотрудник хокимията (администрации) Риштанского района подтвердил нашему радио информацию о смерти сохского фермера Даврона Давронбекова:

– Да, это действительно так. Давронбеков приехал на сбор хлопка в Риштанский район по собственному желанию. Никто не видел, каким образом он упал в канаву. Экспертиза уже завершилась, его тело отправили домой в Сохский района. Расследованием этого дела занимается районная прокуратура, – сказал чиновник риштанской администрации.

Однако репортеру «Озодлика» в прокуратуре Риштанского района получить комментарий не удалось.

​Деватая жертва хлопковой кампании 2017

Житель Сохского района Ферганской области Даврон Давронбеков оказался девятой жертвой нынешней хлопоковой кампании в Узбекистане.

С началом сбора хлопка в редакцию «Озодлика» начали поступать сообщения из разных регионов республики о гибели людей, отправленных на сбор урожая в принудительном порядке.

11 октября ученик 4-класса в Тахиаташском районе Каракалпакстана погиб под бетонной стеной. По словам очевидцев, трагедия произошла, когда мать ребенка, оставив его дома одного, ушла собирать хлопок.

57-летний хоким Улугнорского района Андижанской области Асилбек Юсупов скончался 5 октября. Как сообщил «Озодлику» сотрудник районной администрации, у хокима Юсупова произошел геморрагический инсульт после того, как он выслушал оскорбления в свой адрес от руководства области на совещании, посвященном сбору урожая хлопка. Зайдя в свой рабочий кабинет, чиновник упал в обморок после кровотечения из носа и рта, сказал наш источник.

20 сентября 28-летняя жительница Каршинского района Кашкадарьинской области Лобар Ашурова скончалась на хлопковом поле от внутреннего кровотечения. Молодая женщина находилась на сборе хлопка вместо своей матери, работающей санитаркой в областной туберкулезной больнице.

19 сентября в детском саду №43 в Узбекистанском районе Ферганской области скончался 2-летний Абдулла. На ребенка опрокинулся казан с горячей едой. Мать Абдуллы Гульнара Рахмонова, работающая поваром в данном дошкольном учреждении, находилась в это время на сборе хлопка вместо своей свекрови.

18 сентября от сердечного приступа скончался 52-летний педиатр медицинского объединения в Самарканде Фахриддин Саидов, ответственный за отправку медиков на сбор хлопка. По словам источников «Озодлика», Саидову стало плохо с сердцем после оскорблений, выслушанных им во время совещания, посвященного хлопковой кампании.

16 сентября на хлопке скончался 58-летний житель Андижана Музаффар Умрзаков, вышедший на сбор урожая вместо жены, работающей уборщицей в школе. По словам очевидцев, пожилой мужчина умер от сердечного приступа, когда нес собранный урожай к прицепу.

В тот же день стало известно о гибели 39-летней Гульзады Таджибаевой, работавшей организатором Союза молодежи Узбекистана в школе №32 в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области. Женщина попала под колеса автобуса, когда возвращалась с хлопкового поля.

Узбекская редакция Би-Би-Си сообщила о смерти 58-летнего заключенного Нажмиддина Сарымсакова, отправленного вместе с группой заключенных на сбор хлопка в Зафарабадский район Джизакской области. Мужчина умер 8 октября, когда рано утром собирался пойти в поле. Его родственникам сообщили, что мужчина умер от кровоизлияния в мозг. По словам родственника пожилого заключенного, два года назад Нажмиддин Сарымсаков перенес инфаркт, после чего врачи ему категорически запретили поднимать тяжести.

19 сентября этого года, выступая с трибуны ООН, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что с принудительным трудом в стране покончено. Спустя три дня после данного заявления главы государства студенты, врачи и учителя были в массовом порядке возвращены с хлопковых полей. Однако, как сообщают источники «Озодлика» внутри страны, власти до сих пор продолжают привлекать сотрудников и работников бюджетных организаций к принудительному сбору урожая хлопка.