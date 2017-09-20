Пожилой мужчина решил собрать хлопок вместо жены и скончался прямо в поле

58-летний житель Андижана Музаффар Умрзаков, вышедший на сбор хлопка вместо жены, работающей уборщицей в школе, скончался в поле. Как сообщили «Озодлику» очевидцы произошедшего, мужчина умер от сердечного приступа, когда нес собранный урожай к прицепу. Джаназа-намаз по покойному прочитали в тот же день и вечером похоронили в спешке.

Трагический случай произошел 16 сентября на хлопковом поле вблизи города Пойтуг в Избасканском районе Андижанской области.

Как рассказал «Озодлику» собеседник из Андижана по имени Хаётулло, Музаффар Умрзаков скончался на хлопковом поле, куда приехал в качестве сборщика урожая вместо своей жены Насибы Умрзаковой, работающей уборщицей в школе №8 в городе Андижане:

– В тот день вместо Насибы-опы на сбор хлопка вышел ее муж Музаффар-ака. Он собирал в поле хлопок, в 16:15 решил отнести собранный урожай к прицепу, но вдруг ему стало плохо, он упал. Врачи сказали, что у него случился сердечный приступ. Говорят, что раньше Музаффар-ака перенес инфаркт. Джаназа-намаз по нему прочитали в тот же день, в 20:40, а приблизительно в 9 часов ночи его без лишнего шума похоронили на местном кладбище, – рассказывает нашему радио Хаётулло.

Несмотря на беспрерывные призывы международных организаций против использования принудительного труда, власти Узбекистана и в этом году принуждают работников бюджетных организаций, в частности, учителей и врачей к сбору хлопка.

Однако сотрудник Управления народного образования Андижанской области заявил в разговоре с репортером «Озодлика», что в этом году на хлопок были отправлены исключительно технические работники школ:

– Женщина, чей муж скончался на хлопковом поле, является техническим работником школы №8. Она попросила директора отправить вместо нее мужа на сбор хлопка, объяснив, что должна в этот день заняться пошивом одеял. В результате, на хлопковом поле произошел этот трагический случай, – сказал сотрудник Управления народного образования Андижанской области.

Кончина 58-летнего жителя Андижанской области Музаффара Умрзакова – первый ставший известным «Озодлику» случай гибели людей в нынешнем хлопкоуборочном сезоне.

В прошлом году наше радио сообщало о гибели более десятка людей во время сбора хлопка в Узбекистане.

Напомним, что в сообщении, опубликованном на сайте Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в середине августа этого года, говорилось, что первый заместитель министра Эркин Мухитдинов во время встречи с делегацией Комитета Сената США по международным отношениям заявил о том, что правительство Узбекистана категорически запретило привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года молодежь, не достигшую совершеннолетия, а также организации и сотрудников сферы здравоохранения и образования, которые находятся в трудовой деятельности.