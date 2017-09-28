Сборщица хлопка, пролежав три дня в полевом стане, скончалась от внутреннего кровотечения

28-летняя жительница села «Пистакент» в Каршинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана Лобар Ашурова скончалась на хлопковом поле от внутреннего кровотечения. Молодая женщина находилась на сборе хлопка вместо своей матери, работающей санитаркой в областной туберкулезной больнице.

Трагический случай произошел на одном из хлопковых полей в селе «Гулистан» в Мубарекском районе Кашкадарьинской области. По словам источника «Озодлика», осведомленного о подробностях произошедшего, состояние здоровья Лобар Ашуровой ухудшилось во время ее нахождения на сборе урожая хлопка, но в течение трех дней молодой женщине не была оказана никакая первичная медицинская помощь:

– Лобар собирала хлопок в 30-м совхозе в Мубарекском районе. Молодая девушка почувствовала себя неважно и отправилась в полевой стан. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, Лобар не разрешили уехать домой. Она пролежала в полевом стане целых три дня, истекая внутренним кровотечением. После чего ее доставили в отделение «скорой помощи». Лобар хотели прооперировать, но она скончалась до начала операции, – говорит источник «Озодлика».

По словам одного из родственников скончавшейся на хлопке Лобар Ашуровой, девушка отправилась сборщицей хлопка вместо своей матери Гульбахор Шеровой, работающей санитаркой в туберкулезной больнице Кашкадарьинской области:

– После развода с мужем, Лобар жила у родителей. Руководство больницы решило отправить мою сестру Гульбахор на хлопок. Но ее дочь Лобар решила оставить двух детей матери и сама поехала вместо нее на сбор урожая с ночевкой. Этот трагический случай произошел на девятый день ее нахождения на хлопковом поле. Никто не оказал ей медицинской помощи. Хотя практически все находящиеся там сборщики хлопка были медиками. Если бы Лобар вовремя доставили в больницу, сейчас двое ее детей не остались бы сиротами, – сказал нашему репортеру на анонимных условиях один из родственников Лобар Ашуровой.

По словам кашкадарьинских врачей, Лобар Ашурова скончалась 20 сентября. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти молодой женщины стало внутреннее кровотечение.

В настоящее время прокуратура Мубарекского района ведет расследование по факту смерти 28-летней Лобар Ашуровой.

По информации, полученной в Кашкадарьинской областной туберкулезной больнице, 150 работников данного медучреждения с 12 сентября находятся на сборе хлопка в различных полях Мубарекского района.

Четыре жертвы хлопковой кампании 2017 года

Лобар Ашурова – четвертая по счету ставшая известной «Озодлику» жертва нынешней хлопковой кампании в Узбекистане.

19 сентября в детском саду №43 в Узбекистанском районе Ферганской области скончался 2-летний Абдулла. На ребенка опрокинулся казан с горячей едой. Мать Абдуллы Гульнара Рахмонова, работающая поваром в данном дошкольном учреждении, находилась в это время на сборе хлопка вместо своей свекрови.

16 сентября на хлопковом поле скончался 58-летний житель города Андижана Музаффар Умрзаков, вышедший на сбор урожая вместо жены, работающей уборщицей в местной школе. У мужчины случился сердечный приступ, когда он нес собранный урожай к прицепу.

В тот же день в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области скончалась 39-летняя активистка Союза молодежи Узбекистана Гульзада Таджибаева. Женщина попала под колеса автобуса, когда возвращалась с хлопкового поля.

19 сентября, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил о том, что в стране покончено с использованием детского и принудительного труда. Спустя три дня после данного заявления главы Узбекистана, студенты, врачи и учителя в массовом порядке были возвращены с хлопковых полей. Однако в сообщениях, поступающих в редакцию «Озодлика», говорится, что узбекские власти до сих пор продолжают отправлять на сбор хлопка представителей различных профессий.