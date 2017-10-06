Мозг хокима не выдержал оскорблений на совещании по сбору хлопка

57-летний хоким Улугнорского района Андижанской области Узбекистана Асилбек Юсупов скончался 5 октября. Как сообщил «Озодлику» сотрудник районной администрации, похороненный 6 октября Юсупов, выслушал оскорбления от руководства области на совещании, посвященном сбору урожая хлопка. По словам собеседника, зайдя в свой рабочий кабинет, чиновник упал в обморок после кровотечения из носа и рта.

По словам врача из Андижана, с которым пообщался репортер «Озодлика», хоким (глава) Улугнорского района Асилбек Юсупов был госпитализирован в Андижанский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с диагнозом геморрагический инсульт. По словам врача, чиновник, будучи в состоянии комы, в течение трех дней оставался подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как утверждает фермер из Улугнорского района, 3 октября на селекторном совещании, посвященном сбору урожая хлопка, хоким (глава) Андижанской области Шухрат Абдурахманов сильно оскорбил главу района Асилбека Юсупова:

– На селекторном совещании глава области сильно оскорбил Юсупова, – сказал фермер и дословно привел оскорбления, прозвучавшие из уст хокима Абдурахманова. Редакция «Озодлика» не может привести их в данной статье, исходя из этических соображений.

Репортер «Озодлика» связался по телефону с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым, чтобы получить от него комментарий. Но услышав фамилию Юсупова, Абдурахманов заявил, что находится на собрании и отключил свой мобильный телефон. Он также не ответил на СМС-сообщения нашего репортера.

Как рассказал нашему радио сотрудник администрации Улугнорского района, который участвовал на похоронах Асилбека Юсупова, последние две недели глава района неустанно работал, чтобы эффективно организовать процесс сбора урожая хлопка:

– Он успел поработать на должности хокима района всего лишь семь месяцев. Асилбек Акрамович был назначен хокимом Улугнорского района 22 февраля этого года. Он был очень старательным и трудолюбивым человеком. Мы не видели, чтобы он болел. На селекторном совещании руководство области высказало недовольство относительно цифр по собранному урожаю. Юсупов встал с места и решил сделать шаг, но споткнулся. Мы быстро вызвали доктора. Но вчера вечером он скончался. Его предали земле сегодня во второй половине дня. У покойного осталось трое детей, – сказал собеседник.

По данным, полученным в администрации Андижанской области, 3 октября в Улугнорском районе сократился объем сбора хлопка. Если 2 октября данный район сдал 660 тонн 857 килограммов хлопка, то 3 октября этот показатель составил 543 тонны 700 килограммов.

До назначения хокимом Улугнорского района, Асилбек Юсупов работал директором департамента по управлению Фондом мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министре финансов Узбекистана.

По словам коллег покойного Асилбека Юсупова, организм хокима не выдержал нагрузки, с которой сталкиваются практически все региональные чиновники с началом хлопковой кампании в Узбекистане.

Врач из Андижана говорит нашему радио, что причиной геморрагического инсульта является усталость и стресс.

Однако улугнорский фермер уверен, что причиной смерти главы района стали оскорбления, прозвучавшие в его адрес со стороны хокима области:

– Все в Андижане говорят, что Кушакбаевич (хоким Андижанской области – Ред.) довел до смерти Юсупова. На совещании он оскорбил его и заявил, что хоким района должен работать не 24 часа, а 25 часов. Всех, кто не слушается хокима Андижанской области, задерживают, а после в отношении этих лиц фабрикуют уголовные дела. У чиновников есть два пути – либо сесть в тюрьму, либо работать по 25 часов и умереть, – говорит фермер.

Напомним, что и ранее «Озодлик» писал о случаях, когда чиновники умирали, выслушав на собраниях от руководства оскорбления в свой адрес.

​10 июля этого года хоким Нишанского района Кашкадарьинской области Асрор Джураев оскорбил матом на собрании 53-летнего начальника машинно-тракторного парка Музаффара Чоршанбиева, который скончался в тот же день от сердечного приступа.