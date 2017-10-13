В Каракалпакстане на ребенка обрушилась бетонная стена, пока мать собирала хлопок

В Тахиаташском районе Каракалпакстана ученик 4-класса погиб в результате обрушения бетонной стены. По словам очевидцев, во время трагедии его мать собирала хлопок, вместо школьной учительницы. Однако в районном отделении народного образования опровергли информацию о том, что школьные учителя нанимают вместо себя людей для сбора урожая хлопка.

Ученик 4-класса школы имени Бердака в Тахиаташском районе Каракалпакстана погиб 11 октября в результате обрушения бетонной стены.

В беседе без микрофона с репортером «Озодлика» учитель одной из школ в Тахиаташском районе, информированный о подробностях случившегося, рассказал, что причиной трагедии стало то, что ребенок остался без присмотра матери:

– Отец мальчика работает в России. А его мать, договорившись с одной из школьных учительниц за определенную сумму, вышла вместо нее на сбор хлопка. В отсутствие матери мальчик решил собрать джиду, решил залезть на бетонную стену рядом с домом. Но неожиданно стена обрушилась, мальчик остался под ней и скончался на месте. Соседи сразу же вызвали его мать с поля, – сказала школьная учительница.

По ее словам, трагедия произошла в 12 часов дня, мальчик учился во второй смене.

По словам учительницы из Тахиаташского района, несмотря на то, что совсем недавно премьер-министр Узбекистана поручил чиновникам не привлекать работников учреждений народного образования к сбору хлопка, положение дел в этом вопросе не изменилось:

– Такое положение наблюдается по всему Тахиаташскому району. Школьные учителя нанимают вместо себя людей, готовых за определенную сумму собрать хлопок. Нуждающиеся жители соглашаются на такое предложение и все у нас об этом знают. Самим учителям тоже приказано ехать на хлопок, скрывая от проверяющих то, что они являются работниками учреждений народного образования, – говорит тахиаташская учительница.

Заведующий Тахиаташским районным отделом народного образования Кувватбай Бекбулиев в разговоре с репортером «Озодлика» подтвердил информацию о гибели четырехклассника, но опроверг информацию о том, что школьных учителей принуждают нанимать вместо себя сборщиков хлопка:

– Нет, никто не требует от учителей отправлять в поле вместо себя сборщиков хлопка. В селах некоторые учителя после обеда сами выходят собирать хлопок, чтобы заработать немного денег. Но это происходит по их собственному желанию, они занимаются этим исключительно для дополнительного заработка, – сказал нашему радио Кувватбай Бекбулиев.

По словам независимой журналистки из Ташкента Малохат Эшанкуловой, в регионах Узбекистана многие женщины в связи с началом хлопковой кампании вынуждены оставлять своих детей без присмотра и выходить в поле.

Напомним, что во время видеоселекторного совещания 21 сентября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приказал в срочном порядке вернуть студентов, учителей и медиков с полей.

Такое поручение узбекское правительство дало сразу после возвращения из Нью-Йорка в Ташкент президента Шавката Мирзияева. 19 сентября, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил о том, что в стране покончено с использованием детского и принудительного труда.

Однако с началом похолодания во многих регионах Узбекистана хокимы не смогли обеспечить выполнение хлопкового плана и снова погнали работников бюджетных организаций на сбор хлопка.

Но чиновники на местах до сих пор отрицают продолжающиеся случаи принудительного труда на хлопковых полях.