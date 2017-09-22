Узбекское правительство поручило в срочном порядке вернуть студентов, учителей и медиков с хлопковых полей

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил до пяти часов вечера 22 сентября вернуть обратно студентов, учителей и сотрудников медицинских учреждений, отправленных на сбор урожая хлопка. Об этом сообщило интернет-издание Kun.uz со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает Kun.uz, в Ташкенте 21 сентября, в 23:00 по местному времени состоялось видеоселекторное совещание под руководством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, посвященное хлопкоуборочному сезону нынешнего года.

Как сообщает интернет-издание, участники видеоселекторного совещания обсудили вопрос относительно возвращения ныходящихся на сборе хлопка студентов к учебному процессу, а педагогов и работников медицинских учреждений – к своим рабочим местам.

«Отныне на основании определенно установленных мер-программ и концепции к сбору урожая хлопка, выращиваемому фермерскими хозяйствами, будут привлекаться сборщики из числа местного населения и отряды «Молодых патриотов», – говорится в сообщении Kun.uz.

Напомним, что 17 сентября «Озодлик» сообщал о том, что по инициативе Союза молодежи Узбекистана в стране было создано 575 отрядов «Молодых патриотов».

По официальным данным, в настоящее время общая численность молодых людей, вступивших в отряды «Молодых патриотов», составляет 51 тысячу 138 человек. Численность «молодых патриотов» растет ежедневно, говорится в официальных сообщениях.

В сообщении Kun.uz не говорится о причинах, по которым власти решили вернуть с хлопковых полей студентов, педагогов и медиков.

Однако в редакцию ​«Озодлика» поступают сообщения из Узбекистана, в которых говорится о причинах возвращения студентов и «бюджетников» с хлопковых полей.

Наш читатель из Навоийской области написал следующее:

«Салам, я пишу вам из города Навои. Нас, студентов (Навоийский пединститут), в понедельник отправили на хлопок. Сегодня нас привезли обратно домой. Причина – из Европы приехала группа проверяющих. Вчера на хлопок привезли студентов Горного института, сегодня их тоже отправили обратно домой. Власти опасаются, поэтому отправляют студентов на хлопок тайком. Но зачем и кому все это нужно?!»

Редакция «Озодлика» не смогла дополнительно проверить факты, приведенные в этом письме. Наши журналисты выясняют подробности этой информации.