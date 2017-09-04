Жизнь после смерти Каримова. Что изменилось в Узбекистане за этот год

Настоящее Время изучило, что изменилось в Узбекистане за год со дня объявления о смерти Каримова, какие реформы проводят власти, и как это отразилось на жителях страны.

Второго сентября государственное телевидение Узбекистана официально сообщило о смерти первого президента страны, 78-летнего Ислама Каримова. Фактически он руководил Узбекистаном с 1989 года, в 1992 став первым его президентом. При Каримове страна оставалась одной из самых бедных на постсоветском пространстве, а международные правозащитные организации описывали режим как один из самых жестоких.

Вопрос преемственности власти в Узбекистане решился быстро, но не совсем законно. Комиссию по организации похорон Каримова возглавил премьер-министр страны Шавкат Мирзияев. 8 сентября он стал исполняющим обязанности главы государства, нарушив пункт Конституции, введенный лично Каримовым (это место должен был занять спикер Сената). Пятого декабря ЦИК Узбекистана объявил Мирзиёева победителем президентских выборов.

Настоящее Время изучило, что изменилось в Узбекистане за год со дня объявления о смерти Каримова, какие реформы проводят власти, и как это отразилось на жителях страны.​

Отмена выездных виз (точнее, обещание отменить)

В августе власти пообещали, что уже с 1 января 2019 года гражданам Узбекистана начнут выдавать биометрические загранпаспорта.

Сейчас, чтобы покинуть Узбекистан, гражданин страны обязан обратиться в МВД. В милиции принимают решение, имеет ли тот право выехать за границу. В случае, если речь идет о дальнем зарубежье, в паспорт вклеивают разрешение, которое действует два года. Для одобрения поездки в ближайшие страны, в том числе в Россию, требуется круглая печать – ее ставят на странице с пропиской.

Чтобы получить выездную визу или штамп, граждане Узбекистана стоят в длинных очередях – или же платят взятки. Официально виза стоит около 30 долларов.

Получить выездную визу или штамп могут далеко не все – в стране есть «черный список», в который включают оппозиционеров и правозащитников. Те, кого преследуют спецслужбы, пытаются покинуть Узбекистан «незаконно».

Сейчас разрешение от властей на выезд за границу, кроме Узбекистана, требует только Северная Корея.

Пока неизвестно, сколько будет действовать загранпаспорт и сколько он будет стоить. Многие опасаются, что новый документ будет получить сложнее, чем выездную визу: очереди будут еще длиннее, а взятки – больше.​

Победа «​черного рынка»​

Узбекистан – одна из немногих стран в мире, где действует три валютных курса: официальный, биржевой и реальный. «Биржевой курс» актуален для игроков рынка импорта и экспорта, «черный курс» – для обычных людей, он формируется на теневом валютном рынке.

На момент написания статьи на «черном рынке» за один доллар можно было купить 7800 сум. При этом курс, установленный Центробанком Узбекистана – 4182,30 сум. То есть разница почти в два раза.

«Черный рынок» – это менялы, которые работают на базарах и в людных местах крупных городов. Он сформировался в начале 90-х и с тех пор практически не изменился.

После смерти Ислама Каримова власти не скрывали своих планов сделать национальную валюту свободно конвертируемой, и приблизить официальный курс к рыночному. Источники Радио Озодлик и Reuters рассказали, что резкая девальвация может произойти в ближайшие дни.

В конце лета власти анонсировали открытие пунктов обмена валюты (сейчас их еще нет). Чуть раньше, в июле, банкам разрешили продавать валюту юридическим лицам по рыночному, то есть «черному» курсу.​

Легкие деньги

Сто долларов в тысячных сумовых купюрах весят почти полкило. И это не шутка. До марта этого года самой крупной купюрой в Узбекистане была 5000 сумов. По реальному курсу это меньше доллара. Страна испытывала дефицит наличности, а для того, чтобы купить продукты, приходилось таскать с собой объемную пачку купюр.

Чтобы устранить эту проблему, весной власти презентовали купюру в 10000 сумов, в августе – 50000 сумов (то есть больше 6 долларов!)

В августе же в стране появились первые банкоматы, который выдают наличные. К ним тут же выстроились гигантские очереди. Дело в том, что большую часть зарплат и пенсий жителям Узбекистана начисляют на карточки, которым практически негде воспользоваться.

За сутки с одной карточки разрешается снять не более 100 тысяч, то есть около 13 долларов. Надолго емкости банкомата – в него физически помещается около 25 млн сумов – не хватает. Власти обещают, что к концу года по стране будет работать уже тысяча банкоматов.

Из-за нехватки наличности, в последние годы в стране расцвел рынок по обналичиванию денег. Его операторы берут большие комиссии – чтобы получить наличные, приходится платить 10% от суммы.​

Лучшие друзья рядом

Почти сразу же после смерти Ислама Каримова новый президент Узбекистана начал менять внешнюю политику страны. Менее чем за месяц в роли исполняющего обязанности Мирзиёев сделал несколько шагов, чтобы улучшить отношения с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. С последними двумя странами отношения в последние годы правления Каримова фактически были заморожены.

В узбекский город Андижан впервые за последние годы приехала большая делегация чиновников и журналистов из Кыргызстана и Таджикистана. Такая же делегация из Узбекистана посетила приграничные города соседних странах.

​Можно петь

На сцену вернулись сразу несколько известных артистов, самые популярные из них – Шерали Жураев и Юлдуз Усманова. В последние годы власти Каримова в стране действовал негласный запрет на выступления некоторых исполнителей. Их нельзя было показывать по телевидению и транслировать на радио, а также приглашать на концерты – тем более, организовать свои собственные.

Под запрет попадали не только те, кто вызвал гнев Ислама Каримова. Проблемы возникали у артистов, которые по каким-то причинам отказывались выступать на государственных мероприятиях или на свадьбах влиятельных чиновников.

«Это не связано с политикой. Когда-то я не угодила одному чиновнику среднего ранга, возможно, что сейчас его нет в правительстве, но именно он успел создать мне проблемы», – рассказывала певица Юлдуз Усманова.

Чтобы выступать, певцы должны получать специальную лицензию «Узбекнаво» («Узбекконцерт»). Но даже это разрешение не всегда помогало – «черный список» исполнителей был неофициальным.

Власти стали сокращать запретный список в первый месяц после смерти Каримова. В некоторых случаях это даже сопровождалось подобием извинений – так, домой к Юлдуз Усмановой пришел сотрудник «Узбекнаво» с букетом цветов.​

Попытка гласности

В апреле 2017 года государственное телевидение Узбекистана запустило телепроект «Международный пресс клуб», где в прямом эфире откровенно – по меркам страны – обсуждались различные проблемы.

Но после одного из эфиров, где критиковалась деятельность премьер-министра, живая трансляция проекта прекратились.

«Отныне не будет никаких онлайн-понлайнов. Теперь все вы прижмете задницу и будете работать тихо», – пересказали слова премьер-министра Абдуллы Арипова источники Радио Озодлик.

Теперь не только «Международный пресс клуб», но и другие информационные передачи и ток-шоу, которые транслировались вживую, выходят в записи. Как в старые времена.

В июле британская телерадиокорпорация BBC объявила, что вновь откроет бюро в Узбекистане. Кроме того, на сайте появилась одна вакансия репортера. Запрос на аккредитацию BBC подала в декабре 2016 года. О дате запуска бюро не сообщалось.

При этом в начале марта в аэропорту Ташкента задержали руководителя Центральноазиатской службы BBC, в тот же день его выдворили из Узбекистана без объяснения причин.

BBC и Радио Озодлик (Узбекская редакция Радио Свобода) были вынуждены закрыть свои офисы и эвакуировать журналистов после событий в Андижане в 2005 году, где в беспорядках погибли по официальным данным 187 человек, по независимым оценкам – до полутора тысяч.

Тогда же страну покинули представители международных правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch. В июле в ходе открытого диалога с соотечественниками министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пообещал, что правозащитники смогут вернуться в страну. Но пока этого не произошло.​

Чуть ближе к народу

В отличие от своего предшественника, Шавкат Мирзияев любит встречаться с простыми людьми. Насколько эти встречи спонтанные, сказать сложно.

Например, он вышел на улицу, где вокруг него собралась толпа, во время визита в город Наманган. А во время посещения Бекабада он увидел дом, где проходили похороны, и зашел выразить соболезнования. После разговора со вдовой он поручил оказать поддержку семье покойного.

Культ Первого и критика Первого

Сейчас в Узбекистане установлено всего два памятника Исламу Каримову. Первый появился на родине покойного президента страны, в Самарканде, 16 августа. Сейчас рабочие заканчивают строительство мавзолея Каримова, который уже успел стать новой туристической достопримечательностью.

Второй памятник открыли в Ташкенте неподалеку от бывшей рабочей резиденции Каримова.

На открытии памятника присутствовал Шавкат Мирзияев, большие группы чиновников, и представителей молодежных организаций. Все кланялись новому памятнику.

Мирзияев приходит на могилу Каримова каждый раз, когда посещает Самарканд. Он никогда публично не критикует предшественника, хотя и говорит об ошибках, совершенных властями в прошлом. Не называя имен.

В начале августа в эфире узбекского телевидения впервые прозвучала критика в адрес Каримова. В передаче говорилось, что бывший президент «все время соревновался с соседними странами за статус лидера, доказывая свое превосходство».​

Воля для немногих

После смерти Ислама Каримова власти выпустили из тюрем нескольких политических заключенных. Один из них – Самандар Куканов, бывший депутат Верховного совета Узбекской ССР – просидел за решеткой 23 года. Его близкие утверждали, что политика посадили по личному приказу Ислама Каримова.

Вышел на свободу Мухаммад Бекжан, бывший главный редактор уже несуществующей газеты «Эрк». Бекжан – родной брат известного оппозиционера Мухамеда Салиха – сидел в тюрьме с 1999 года. Из психиатрической больницы выпустили племянника Ислама Каримова – журналиста Джамшида Каримова. В интервью правозащитникам после освобождения он рассказал, что считает Ислама Каримова внебрачным ребенком.

После прихода к власти Мирзиёева суды Узбекистана пересмотрели приговоры нескольким влиятельным чиновникам и полностью их реабилитировали. Кроме того, реабилитации дождался осужденный по «Хлопковому делу» предшественник Каримова, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Инамжон Усманходжаев. Его дело пересмотрели в декабре 2016 года, он скончался в марте 2017.​

Самый богатый сват

В 2009 году в Ташкенте состоялась свадьба Бабура Усманова и Диёры Мирзиёевой. Уже тогда дядя невесты считался одним из вероятных преемников Ислама Каримова. А Бабура Усманова, племянника российского миллиардера, считали наследником бездетного Алишера Усманова. Две семьи породнились.

Бабур Усманов и его семья жили в Швейцарии. В 2013 году племянник миллиардера приехал в Ташкент на свадьбу двоюродной сестры. В 5 утра 8 мая автомобиль Ford Mustang, за рулем которого сидел Усманов, на большой скорости врезался в ограждение. Наследник Алишера Усманова погиб на месте, сопровождавшая его девушка скончалась в больнице.

После смерти Ислама Каримова Алишер Усманов дал интервью телеканалу «Россия-24». Он сказал, что готов вернуться в Узбекистан, если его позовут. Источники Радио Озодлик говорили о нескольких проектах, которыми интересовался миллиардер.

По данным сервиса FlightRadar24, за последний год (с сентября по сентябрь) самолет Алишера Усманова как минимум 12 раз приземлялся в аэропорту Ташкента. Первый рейс он совершил 3 сентября – в день похорон Ислама Каримова. На стоянке аэропорта лайнер A-340 Bourkhan с бортовым номером M-IABU за год простоял около 50 дней. Как правило, визиты были краткосрочными – не более 2-3 суток.

Сервис FlightRadar24 не хранит данные больше года, поэтому невозможно судить, стал ли личный борт бизнесмена приземляться в Узбекистане чаще. Для сравнения: за тот же период самолет садился в Москве не менее 16 раз, и простоял в аэропорту не более 114 дней.

(Всего личный борт Алишера Усманова пробыл в России и Узбекистане не более 153 дней, дни прибытия и отбытия считались, как целые сутки; в период с 8 по 24 марта сервис не учел рейс из Ташкента в Москву – НВ).

Пресс-служба Алишера Усманова отрицала, что тот имеет какое-либо влияние на нового руководителя Узбекистана. «Как уже неоднократно заявлялось, А.Б. Усманов не участвует в политической жизни Узбекистана», — говорилось в пресс-релизе, который цитировал русский Forbes. В нем отмечается также, что сообщения на эту тему «носят конъюнктурный характер» и что у Усманова есть «много друзей и родственников в Узбекистане».​

(Сравнительно) бедные родственники

У Ислама Каримова остались две дочери. Старшая – Гульнара Каримова – еще при жизни отца оказалась под домашним арестом. Она активно занималась бизнесом и имела большое политическое влияние.

В 2012 году начался коррупционный скандал с сотовым оператором TeliaSonera. Вскоре медиахолдинг Каримовой закрылся, ее фирмы сменили владельцев, а она сама – исчезла. Официально о ее судьбе ничего не сообщалось. Первые фотографии женщины появились только в 2014 году – на них видно, что первая дочь президента спорит с охранниками в каком-то доме.

На похоронах отца Гульнару Каримову никто не видел.

И только в конце июля 2017 года года появилась официальная информация от прокуратуры Узбекистана. Оказалось, что уголовное дело против старшей дочери Каримова расследовалось с 2013 года, а в 2015 году ее приговорили к ограничению свободы сроком на 5 лет.

А за полгода до этого власти Узбекистана обратились с просьбой разморозить активы, заблокированные по делу TeliaSonera. В письме упоминались все обвиняемые в коррупции, кроме Гульнары Каримовой. По информации Радио Озодлик, речь идет о сумме около 1 млрд долларов, большая часть которых находится в банках Швейцарии.

Младшая дочь покойного президента, Лола Каримова-Тилляева, живет в Лос-Анджелесе, говорилось в статье журнала Vanity Fair. Она занимается парфюмерией – недавно зарегистрировала бренд The Harmonist.

Лола Каримова-Тилляева присутствовала на похоронах отца, а на открытии памятника бывшему президенту в Ташкенте ее сопровождала дочь опальной Гульнары, 18-летняя Иман Каримова.​

​Стал ли Узбекистан свободнее?

К годовщине смены власти в Узбекистане международная правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад, посвященный ситуации в этой стране.

По мнению Freedom House, в Узбекистане есть признаки позитивных изменений, особенно в медиапространстве. СМИ получили возможность косвенно, а иногда и прямо критиковать политику прежних лет и отстаивать изменения, которые были немыслимы при Каримове.

Но все изменения, которые произошли в Узбекистане за год, не выглядят как попытка провести системные реформы, считают авторы доклада. Во Freedom House предполагают, что их истинная цель – дальнейшее укрепление власти Мирзияева.

«Кажется очевидным, что правительство Мирзияева выбрало путь Китая и, в какой-то мере, России, с большим упором на рост экономики и проведения только тех политических реформ, которые необходимы для поддержания этой стратегии», – говорится в докладе.

Эксперты предполагают, что с увеличением прозрачности и уменьшением коррупции Мирзияев может ослабить старые элиты и перераспределить богатство в пользу новой бизнес-элиты – более профессиональной, динамичной и прорыночной.

Относительная свобода СМИ в обсуждении запретных ранее тем может подтолкнуть жителей страны к тому, чтобы предъявить повышенные требования к режиму. Авторы доклада считают, что это может непреднамеренно создать почву для настоящих перемен в Узбекистане.