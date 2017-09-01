Дочь Гульнары Каримовой побывала на открытии памятника деду (видео)

Дочь Гульнары Каримовой Иман возложила цветы к открывшемуся накануне в Ташкенте памятнику первому президенту Узбекистана Ислама Каримова.

Младшая дочь Ислама Каримова, Лола Каримова-Тилляева, опубликовала на своей странице в Facebook'е фотографию с дочерью своей старшей сестры Иман.

18-летняя Иман Каримова является дочерью Гульнары Каримовой. До сегодняшнего времени о ней практически ничего не было известно.

В СМИ периодически публиковались интервью старшего внука ныне покойного первого президента, 25-летнего Ислама Каримова-младшего, который утверждал, что за несколько месяцев до смерти Ислама Каримова его, его мать и сестру Иман не пускали к деду. В настоящее время Ислам Каримов-младший проживает на Западе.

В конце июля этого года Генеральная прокуратура Узбекистана официально сообщила о том, что старшая дочь бывшего президента Ислама Каримова арестована. По данным узбекской Генпрокуратуры, Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.

Гульнара Каримова – старшая дочь покойного президента Ислама Каримова – ранее работала в МИД Узбекистана, несколько лет представляла официальный Ташкент в швейцарских международных организация, занимала посты посла республики в Испании и советника-посланника посольства Узбекистана в Москве, постоянного представителя своей страны при ООН. Каримова также была известна, как дизайнер одежды и певица, выпустила коллекцию одежды, мужские и женские духи под брендом Guli и англоязычный музыкальный альбом.

В нескольких странах мира в ее отношении были начаты расследования в связи с подозрениями в коррупции.

В 2012 году власти Узбекистана закрыли несколько телеканалов и радиостанций, принадлежащих подконтрольному Каримовой медиахолдингу.

В сентябре 2016 года первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался на 79 году жизни после перенесенного инсульта. Гульнара Каримова и ее дети Ислам и Иман не присутствовала на похоронах Ислама Каримова. Сообщалось о том, что старшая дочь покойного президента находится под домашним арестом в Ташкенте.

В январе этого года появилось официальное сообщение о местонахождении Гульнары Каримовой. Как сообщило американское издание Wall Street Journal, 9-10 декабря 2016 года швейцарские прокуроры вместе с назначенным властями Швейцарии защитником встретились с Гульнарой Каримовой в Ташкенте. По данным издания, в общей сложности допрос занял 23 часа.

В конце августа этого года Генеральная прокуратура Узбекистана попросила российские власти арестовать недвижимость Гульнары Каримовой на территории РФ.

Памятник Исламу Каримову 31 августа торжественно открыли у его рабочей резиденции «Оксарой» в Ташкенте. По сообщению местных СМИ, на церемонии присутствовала и вдова первого президента Татьяна Каримова. Второй памятник Исламу Каримову откроют 2 сентября на его малой родине в Самарканде.