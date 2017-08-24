После критики премьер-министра на узбекском телевидении прекращена трансляция передач в прямом эфире

Телеканалам Узбекистана запретили показывать передачи в прямом эфире. Запрет не коснулся только информационных программ. Автор одной из передач на ТВ, которая транслировалась в прямом эфире, сообщил «Озодлику», что с 21 августа все передачи на узбекской телевидении будут записываться и передаваться в эфир после проверки редактора.

Последние три номера заседаний Международного пресс-клуба (МПК), которые до недавнего времени транслировались в прямом эфире, не вышли в эфир в назначенное время. В какой день будут переданы в эфир эти три номера заседаний МПК, пока неизвестно. Помимо этого, из программы телеканала «Узбекистан» исчезла передача «Муносабат», которая также выходила в прямом эфире.

Записанный вариант передачи «Муносабат» тележурналиста Куддуса Аъзама, которая выходила в прямом эфире по 4-5 раз в неделю, был показан в эфире в минувший вторник.

Как стало известно «Озодлику» со слов источников внутри Узбекистана, после совещания, проведенного премьер-министром Абдуллой Ариповым и советником президента Хайриддином Султановым в Медиа центре Национальной телерадиокомпании Узбекистана, узбекские телеканалы прекратили транслировать передачи в прямом эфире.

Напомним, что на том совещании глава узбекского правительства заявил, что отныне на телевидении не будет прямых эфиров и объявил выговор руководителю Национальной телерадиокомпании Узбекистана Бабуру Алиханову «за ошибки, допущенные во время трансляции передач в прямом эфире».

По словам одного из журналистов узбекского телевидения, который участвовал на совещании в Медиа центре НТРК, премьер-министр Абдулла Арипов заявил участникам совещания следующее: «Отныне не будет никаких онлайн-понлайнов. Теперь все вы прижмете задницу и будете работать тихо. Никаких онлайн-эфиров не будет, прежде чем выпустить передачу в эфир, будете советоваться с Хайриддином Султановым».

Между тем, руководитель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратхаджаев написал на своей странице в соцсети, что «сообщения о прекращении деятельности МПК не соответствуют действительности».

«Международный пресс-клуб продолжит свою деятельность, как и было запланировано ранее. Однако трансляция заседаний МПК в прямом эфире прекращена по некоторым техническим причинам», – пояснил Кудратхаджаев.

В разговоре с репортером «Озодлика» один из организаторов Международного пресс-клуба сообщил о том, что очередное заседание МПК было записано 23 августа, но не было транслировано в прямом эфире. В подтверждение своих слов он отправил в нашу редакцию фотографию участников последнего заседания МПК, на которой можно увидеть министерства народного образования Улугбека Иноятова.

На последнем заседании МПК, которое так и не вышло в эфир, участвовало руководство Министерства народного образования Узбекистана и провело дискуссию с журналистами.

Как сообщили «Озодлику» журналисты узбекского телевидения, в самом начале совещания в Медиа центре НТРК руководитель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратхаджаев дал пояснения относительно последних новостей, касающихся формата МПК. Вместе с тем, он признал, что в деятельности МПК все-таки наблюдался «отход от установленного формата».

Радио Озодлик не удалось получить комментарии у журналистов Куддуса Аъзама, Шерзода Кудратхаджаева, а также у руководства телеканалов, которым запретили транслировать передачи в прямом эфире.

​До сегодняшнего дня в прямом эфире были показаны десятки заседаний Международного пресс-клуба, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции в апреле этого года.

Стоит отметить, что организаторы Международного пресс-клуба приглашали на заседания МПК чиновников, депутатов и сенаторов, а журналисты могли позволить себе легкую критику в их адрес. Также на заседаниях МПК журналисты вели дискуссии на острые темы и поднимали актуальные проблемы.

Как сообщил нашему радио журналист телеканала «Узбекистан 24», трансляция информационных программ на телеканале не прекращена.

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23 августа ближе к вечеру ряд местных изданий сообщили со ссылкой на свои источники в НТРК Узбекистана о том, что вскором времени на телевидении снова возобновится трансляция передач в прямом эфире.

– Трансляция передач в прямом эфире временно приостановлена в связи с тем, что сетка вещания заполнилась передачами, посвященными ко Дню независимости. С сентября месяца трансляция передач в прямом эфире снова возобновится, – сообщил «Озодлику» источник на телеканале «Узбекистан».