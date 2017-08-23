Премьер-министр Узбекистана оскорбил журналиста и запретил прямые эфиры на телевидении

На совещании с журналистами Национальной телерадиокомпании Узбекистана, состоявшемся 21 августа в Медиа центре НТРК, премьер-министр Абдулла Арипов раскритиковал передачи журналиста Шерзода Кудратхаджаева, которые идут в прямом эфире. Помимо этого, глава государства обвинил журналиста в том, что тот «потерял чувство меры». Местные журналисты оценивают действия премьер-министра как попытку задушить узбекскую журналистику, пробуждающуюся после 25-летнего застоя.

«​Ты, парень, забыл о чувстве меры!»​

Совещание, состоявшееся 21 августа в Медиа центре Национальной телерадиокомпании Узбекистана и длившееся целых шесть часов, вели премьер-министр Абдулла Арипов и советник президента Хайриддин Султанов.

Как рассказал «Озодлику» на условиях анонимности один из местных журналистов, на совещании произошел конфликт между главой правительства и руководителем Международного пресс-клуба:

– Премьер-министр Абдулла Арипов, обращаясь к руководителю Международного пресс-клуба Шерзоду Кудратхаджаеву, сказал: «Ты, парень, забыл о чувстве меры! Кем ты себя возомнил?» Разозлившись на слова Арипова, Кудратхаджаев сказал ему следующее: «Не пугайте меня своей должностью, вы не имеете права кричать на меня и обращаться на «ты». Между ними завязалась словесная перепалка. Премьер-министр сильно оскорбил Шерзода, сказав: «Если пну тебя под зад, вернешься в прежнее место и будешь, как и прежде, заниматься преподавательством», – рассказывает один из местных журналистов.

По его словам, онлайн-передачи Международного пресс-клуба под руководством Шерзода Кудратхаджаева, открытые дискуссии участников о проблемах общества, свободные беседы с участием хокимов (глав администраций), депутатов и сенаторов явно не пришлись по душе премьер-министру Абдулле Арипову и советнику президента Хайриддину Султанову, который контролирует СМИ в Узбекистане.

– В течение последних 25 лет никто не говорил о тех вопросах и проблемах, о которых говорят участники передач Международного пресс-клуба. Шерзод Кудратхаджаев, воодушевленный словами президента, начал открыто поднимать острые темы в своих передачах. Журналист приглашал на свои передачи депутатов и сенаторов. Он провел встречи с хокимами областей, которые в свою очередь пообещали во время передач Кудратхаджаева, что больше не будут привлекать учителей и врачей к принудительному труду. Вполне естественно, что все это не понравилось премьер-министру и Хайриддину Султанову, который на протяжении 25 лет руководил цензурой в Узбекистане, – сказал журналист.

Запрет на онлайн-эфиры

Другой журналист из Узбекистана подтвердил «Озодлику» информацию о том, что между главой узбекского правительства и журналистом Шерзодом Кудратхаджаевым произошел серьезный конфликт. По его словам, на совещании премьер-министр Абдулла Арипов запретил прямые эфиры на телевидении.

– Премьер-министр заявил на совещании следующее: «Отныне не будет никаких онлайн-понлайнов. Теперь все вы прижмете задницу и будете работать тихо. Никаких онлайн-эфиров не будет, прежде чем выпустить передачу в эфир, будете советоваться с Хайриддином Султановым», – рассказывает «Озодлику» местный журналист, принявший участие на совещании в Медиа центре НТРК.

Премьер-министр объявил выговор председателю Национальной телерадиокомпании Узбекистана Бабуру Алиханову, сообщили «Озодлику» журналисты узбекского телевидения.

Хайрулла Нуриддинов, который несколько дней назад был уволен с должности первого заместителя председателя НТРК Узбекистана и назначен директором телеканала «Узбекистан», снова возвращен на прежнюю должность.

Озод Хамидходжаев, директор телеканала «Узбекистан 24», который передавал в эфир серьезные передачи о социальных проблемах граждан, также был снят со своей должности. По словам местных журналистов, на его должность был назначен ранее уволенный из телевидения Нодир Туляганов.

Уволенный три месяца назад заместитель председателя НТРК по техническим вопросам и двоюродный брат премьер-министра Нусрат Хакимов тоже вернулся на свою прежнюю должность.

Большая «​разборка»​ на телевидении

Как сообщил «Озодлику» один из журналистов узбекского телевидения, накануне совещания с участием премьер-министра и советника сотрудники службы безопасности НТРК не позволили журналистам уйти с работы.

– Журналистов продержали на работе до самого утра. Моих коллег, которые ушли домой в 6 часов утра, через несколько часов снова вызвали на работу и в 10 часов начали совещание. Премьер-министр и Хайриддин Султанов сильно материли журналистов на совещании, которое продлилось шесть часов. Гендиректор Бабур Алиханов был вынужден целых три часа простоять на ногах и выслушивать оскорбления в свой адрес. Премьер-министр заявил Алиханову: «Все, хватит, теперь будешь работать тихо, в противном случае, отправлю туда, откуда ты пришел сюда. Шерзод, это предупреждение касается и тебя. Если ослушаешься, пойдешь работать учителем, как и прежде», – рассказывает нашему радио журналист узбекского ТВ.

Не представившийся руководитель НТРК Узбекистана подтвердил «Озодлику» информацию о проведенном в Медиа центре совещании с участием Абдуллы Арипова и Хайриддина Султанова.

Однако он добавил, что неинформирован о запрете прямых эфиров на узбекском телевидении.

Перестановка кадров

Государственный советник президента Узбекистана по делам культуры, печати и творческих организаций Хайриддин Султанов контролирует местные СМИ на протяжении 17 лет.

В 1993 году он руководил информационно-аналитической службой Аппарата Президента Узбекистана.

Султанов сохранил контроль над СМИ даже после прихода к власти президента Шавката Мирзияева.

За прошедшие несколько месяцев президент Мирзияев сменил несколько руководителей на узбекском телевидении.

Он назначил народного артиста, известного певца Озодбека Назарбекова генеральным директором телеканала Ёшлар («Молодежный»). Однако спустя немного времени президент назначил Назарбекова заместителем министра культуры Узбекистана.

В феврале этого года Мирзияев, назначивший Хуршида Мирзахидова председателем НТРК Узбекистана, уже в августе месяце уволил его с этой должности. Главой НТРК был назначен Бабур Алиханов.

Хайрулла Нуриддинов, 17 августа уволенный с должности первого заместителя председателя НТРК и назначенный директором телеканала «Узбекистан», 21 августа снова вернулся на прежнюю должность.

Бахадыр Юнусов, проработавший в должности первого заместителя председателя НТРК Узбекистана всего лишь три дня, назначен директором телеканала «Узбекистан».

Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», бывший директор телерадиоканала «Узбекистан» Нодир Туляганов назначен директором телерадиоканала «Узбекистан 24», сменив на этой должности Озода Хамидходжаева.