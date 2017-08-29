Центральный банк Узбекистана готовится уравнять официальный курс доллара с курсом «черного рынка»

Как сообщили «Озодлику» сотрудники банковской системы Узбекистана, на днях Центральный банк республики девальвирует официальный курс доллара и унифицирует обменные курсы иностранной валюты. Предполагается, что единый курс американского доллара составит примерно 8 тысяч узбекских сумов.

Сотрудники головных офисов некоторых коммерческих банков в Ташкенте в беседе с репортером «Озодлика» 29 августа сообщили о том, что их банки готовятся к покупке у граждан иностранной валюты.

– Мы начали готовится к этому после того, как из Центрального банка к нам поступило соответствующее положение (имеет ввиду Положение, подписанное главой ЦБ 12 августа этого года – Ред.). Но мы еще не начали покупать у граждан иностранную валюту по «базарному» курсу, так как ЦБ еще не принял решение. Как только ЦБ установит единый курс, мы начнем покупать наличную иностранную валюту у физических лиц, – сообщил нашему радио сотрудник одного из коммерческих банков в Ташкенте.

По словам банкира из Узбекистана, решение Центрального банка будет касатся резкой девальвации официального курса.

– Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 августа, составляет 4200 сумов, курс на «черном рынке» – около 7800 сумов. Теперь ЦБ должен девальвировать официальный курс и уровнять его с курсом «черного рынка». Тогда курсы иностранной валюты унифицируются, откроются двери для свободной конвертации. Я думаю, что единый курс американского доллара составит примерно 8 тысяч узбекских сумов. После этого, валютные курсы будут ежедневно меняться, исходя из рыночного спроса и предложения, – говорит собеседник.

По мнению некоторых экспертов, подписанное председателем Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурматовым 12 августа и опубликованное на днях в СМИ Положение «О порядке предоставления Центральным банком денежных подкреплений коммерческим банкам для покупки наличной иностранной валюты у физических лиц» является одним из последних шагов в подготовке к открытию свободной конвертации в стране.

Напомним, что в июле месяце банки Узбекистана получили право продавать юридическим лицам валюту по рыночному курсу. Соответствующее постановление было принято кабинетом министров республики 30 июня этого года.

В Узбекистане сейчас действуют четыре курса валюты: официальный (устанавливается Центральный банком), биржевой, «клиринговый» (формирующийся на товарно-сырьевой бирже), а также «черный рынок» валюты для населения.