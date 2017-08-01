В эфире узбекского телевидения впервые прозвучала критика в адрес Каримова (видео)

В передаче «Таҳлилнома», показанной 30 июля в эфире узбекского телевидения, была подвергнута резкой критике политика ныне покойного президента Ислама Каримова. Как говорилось в передаче, Каримов «все время соревновался с соседними странами за статус лидера, доказывая свое превосходство». Это, как говорилось в передаче, привело лишь к запутыванию проблем, которые на сегодняшний день решает президент Шавкат Мирзияев.

В первом выпуске передачи «Таҳлилнома», выходящей на круглосуточном информационно-аналитическом телеканале «Узбекистан 24», который начал свою работу в день рождения президента Шавката Мирзияева, была подвергнута критике политика ныне покойного главы государства Ислама Каримова. Участники передачи заявили, что проблемы, с которыми столкнулся Узбекистан в результате ошибок, допущенных Каримовым, решает сегодня новый президент Мирзияев.

В передаче ни разу не упоминалось имя Ислама Каримова, однако его политика была «заброшена камнями».

Политику Каримова разнесли в пух и прах

В передаче «Таҳлилнома» были проанализированы все сферы жизни общества – от экономической вплоть до социальной, духовной и сельскохозяйственной. Ее участники выступили с критикой недостатков, допущенных в период правления Ислама Каримова.

​В частности, как утверждали участники передачи, ошибки, допущенные Каримовым в вопросах внешней политики, решает сегодня новый президент Мирзияев:

«Объявление с первых часов своего правления о том, что отношения с близкими соседями – это не борьба за превосходство, а напротив, искренность и доверие друг к другу, смогло улучшить и укрепить доверительные отношения Узбекистана с центральноазиатскими республиками. Честно говоря, проблемы, особенно запутанные годами вопросы границ, были решены не предъявлением претензий друг другу и подчеркиванием своего превосходства, а одним хорошим словом и непрерывной работой, несмотря на время суток», – сказал ведущий передачи.

Стоит отметить, что ни при жизни Каримова, ни в течении практически года после его смерти в Узбекистане ни разу не критиковалась политика ныне покойного президента. Официальные телеканалы до сегодняшнего дня не переставали восхвалять Ислама Каримова и достижения независимого Узбекистана в годы его правления.

Однако в передаче «Таҳлилнома» было заявлено о том, что в годы правления Каримова страна столкнулась с кризисом во всех сферах. По словам ее участников, ситуация стала улучшаться благодаря реформам, проводимым в течение последних восьми месяцев новым президентом Шавкатом Мирзияевым.

​«Черный рынок» – позор

Как утверждалось в передаче «Таҳлилнома», из-за валютной политики при Каримове в адрес Узбекистана сыпались укоры со всех сторон:

«​Все укоры в адрес Узбекистана со стороны ведущих экономических организаций, все обвинения в непрофессионализме наших специалистов прозвучали только из-за этой валютной политики. Сегодня мы должны говорить об этом открыто. Еще нужно смело сказать о том, что наличие четырех курсов иностранной валюты и такого позора, как «черный рынок» препятствовали развитию экономики. Но все эти проблемы потихоньку решаются благодаря реформам, начатым президентом», – сказал ведущий передачи «Таҳлилнома».

Если у некоторых телезрителей данная передача вызвала исключительно раздражение, то некоторых обидела критика в адрес покойного президента Каримова.

Вот что написал в редакцию «Озодлика» один из узбекистанцев, посмотревший передачу «Таҳлилнома»:

«По телеканалу «Узбекистан 24» показали передачу «Таҳлилнома». Каримова обвинили в том, что он все время выпячивался перед соседями, подчеркивая перед ними свое превосходство. Посмотрев эту передачу, мы вместе с семьей с чувством отравщения отошли от телевизора. Вот вам и политика лицемеров».