Житель Хорезма, погрязший в долгах из-за кредита на разведение кур, зарезал и поджог жену

В Узбекистане 36-летний мужчина отвел жену в поле на окраине села, зарезал, а затем поджог ее. Трагический случай произошел 13 сентября в селе «Чигатай калъа» Шаватского района Хорезмской области. Причина, которая побудила отца троих детей совершить такое жестокое преступление, остается пока неизвестной. Однако родственники считают, что преступление было совершено из-за долгов по кредиту, взятого на разведение кур.

Зарезал, облил бензином и сжег

36-летний житель Шаватского района Хорезмской области Шерзод Сапарбаев подозревается в жестоком убийстве 32-летней жены Назокат Пировой.

Как сказали «Озодлику» жители Шаватского района, убив Назокат в поле на окраине села и вернувшись домой, Шерзод рассказал отцу, что зарезал жену, облил ее бензином и сжег.

​В разговоре с нашим репортером отец Шерзода Сапарбаева, Раджаббай-ака, рассказал, что, услышав от сына об убийстве невестки, он сам отвел и сдал его милиции.

– В тот день, прийдя домой, Шерзод сказал мне: «Я избавился, и вы избавились, я только что убил ее». Я ему ответил: «Сын, ты похоронил меня заживо, пошли в милицию». Сам отвел в его районное отделение милиции. Мы до сих пор не можем понять, почему он совершил это преступление, – сказал «Озодлику» отец Шерзода Сапарбаева, подозреваемого в убийстве жены.

По словам соседей, в этой семье постоянно происходили скандалы.

Эту информацию нашему радио подтвердил активист села «Чигатай калъа» Давлатер Исмаилов.

– 4 ноября невестка Назокат, обидевшись на мужа, ушла в родительский дом. 9 ноября мы попытались помирить супругов. Объясняли им, что у них трое детей – два сына и дочь. Но это не помогло, невестка отказалась мириться с мужем. А 13 ноября произошла эта трагедия, – говорит активист махалли.

Дядя Назокат Пировой, Адылбек, в разговоре с репортером «Озодлика» рассказал, что скандалы между супругами происходили с первых дней их супружеской жизни. По его словам, Шерзод Сапарбаев целых десять лет мучил жену.

– Сколько раз она возвращалась в родительский дом, каждый раз мы сами отводили ее в дом мужа и пытались помирить. Потом узнали, что он уже десять лет мучает жену. Было время, когда он избивал ее и ломал ей нос. Неделю назад она снова вернулась к родителям. В этот раз его родственники сами пришли, чтобы забрать Назокат. Но она наотрез отказалась возвращаться к мужу. Сказала, что не будет с ним жить. Шерзод нигде не работал, а Назокат работала на текстильной фабрике. Назокат взяла в банке для мужа шесть миллионов сумов, чтобы он мог разводить кур. Но потом семья погрязла в долгах и в конце концов разрушилась, – рассказывает дядя жертвы.

Трагедия из-за кредита на разведение кур

Родственники Назокат Пировой не исключают, что причиной трагедии могли стать шесть миллионов сумов, которые женщина взяла в «Халк банке» в кредит для разведения кур.

Еще один дядя Пировой, Сапарбай, говорит, что Шерзод был безработным, поэтому Назокат выступила гарантом для получения кредита.

– Муж нигде не работал, а она работала на текстильной фабрике. Решила выступить гарантом и получить эти деньги, чтобы ее муж мог разводить кур и хоть как-то зарабатывать деньги. Проблемы в семье копились годами, но после того, как Шерзод погряз в долгах, получив кредит, произошла эта трагедия, – говорит собеседник.

Прокуратура Шаватского района Хорезмской области возбудила в отношении Шерзода Сапарбаева уголовное дело по статье 98 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Узбекистана. Идет следствие.

«Озодлик» уже сообщал о том, что за последние два месяца в Узбекистане на бытовой произошло четыре случая убийства.

В начале прошлого месяца в городе Термезе Сурхандарьинской области мать троих детей, не поделив дом со свекровью, подожгла его. В результате, 72-летняя свекровь сгорела в огне. 10-летний сын виновницы этого трагического события госпитализирован в больницу с тяжелыми ожогами.

В августе этого года в Фергане 51-летний мужчина, не поделив с сыном единственный имеющийся в семье автомобиль, облил своего ребенка бензином и поджог.

5 октября 59-летний житель махалли «Дехканабад» в городе в порыве гнева зарезал дочь и внука, а затем попытался свести счеты с жизнью. Источники «Озодлика» сообщают, что трагедия произошла в результате скандала из-за денег.

Как пишет газета «На посту» Министерства внутренних дел Узбекистана, за семь месяцев этого года на бытовой почве было совершено 105 случаев убийств. В 34 случаях мужья покушались на жизнь своих жен, а в 5 случаях – жены на жизнь своих мужей. В других случаях узбекистанцы покушались на жизнь своих родственников.