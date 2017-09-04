В Сурхандарье невестка сожгла свекровь, а старшая жена – соперницу

В городе Термезе Сурхандарьинской области мать троих детей, не поделив дом со свекровью, подожгла его. В результате, 72-летняя свекровь сгорела в огне. 10-летний сын виновницы этого трагического события госпитализирован в больницу с тяжелыми ожогами. В Джуркурганском районе этой же области старшая жена убила соперницу, а затем подожгла ее дом вместе с двумя малолетними детьми, воспользовавшись отъездом мужа в Хадж.

По словам очевидцев, конфликт между свекровью и невесткой в семье Хаитовых из города Термеза длился семь лет и закончился трагедией 14 августа.

Вот что рассказал «Озодлику» одна из соседок этой семьи:

– Невестка с тремя детьми жила вместе со свекровью. Ее муж уже 10 лет живет в России. Свекровь сказала, что ей не нужна невестка-нахлебница и решила прогнать ее вместе с детьми из дома. Но невестка заявила, что дом принадлежит ей и поэтому она подожгет его. Она облила дом бензином из канистры и подожгла. В результате, ее 72-летняя свекровь погибла в огне, а сын, который учился во втором классе, был госпитализирован с 70 процентами ожогов тела, – рассказала нашему радио соседка семьи Хаитовых.

Сотрудник правоохранительных органов Сурхандарьинской области подтвердил «Озодлику» информацию о пожаре, который произошел в доме по улице Т.Мирзаева в городе Термезе. По его словам, в результате пожара скончалась 72-летняя хозяйка дома Давронгуль Бойкулова, а ее 10-летний внук госпитализирован в больницу с тяжелыми ожогами.

– По этому делу ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по части «умышленный поджог и убийство» статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана. Невестка проходит по этому делу в качестве основной подозреваемой. Потому что во время расследования родственники, ставшие свидетелями этого случая, подтвердили, что дом подожгла именно она. Дом сгорел, а престареля женщина не смогла выбрать на улицу и погибла в огне, – сказал нашему радио сотрудник правоохранительных органов Сурхандарьинской области.

Врачи городской больницы в Термез сообщили нашему репортеру, что пострадавший при пожаре 10-летний Расул Хаитов был доставлен в больницу с 70 процентами ожогов тела. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

– Сейчас он находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое, – сказал «Озодлику» на условиях анонимности один из врачей городской больницы.

На днях источники нашего радио внутри Узбекистана сообщили еще об одном трагическом случае, который произошел в ночь с 30 по 31 августа в Сурхандарьинской области в семье местного предпринимателя Холмурада Буранова.

Его старшая жена, воспользовавшись отъездом мужа в большое паломничество (Хадж) в Мекку, вместе с сыном убила соперницу и двух ее малолетних детей, а затем подожгла ее дом.

Эту информацию «Озодлику» на условиях анонимности подтвердил сотрудник прокуратуры Сурхандарьинской области.

– Житель Джаркурганского района Холмурод Буранов занимался торговлей строительных материалов. Его старшая жена Назира Тошмурадова убила свою соперницу, младшую жену Холмурода Буранова, Рано Абдумуминову. Смерть молодой женщины наступила в результате побоев. Затем Тошмурадова подожгла дом своей соперницы, в котором находились двое ее малолетних детей. Во время пожара Тошмурадова и ее 18-летний сын Эльмурад Буранов, помогавший матери в совершении данного преступления, получили ожоги различной степени, – сообщил сотрудник областной прокуратуры.

По словам активиста махалли «Багара», где проживала покойная, Холмурод Буранов привез в Джаркурганский район вторую жену из соседнего Кумкурганского района:

– От второй жены у Холмурода были 4-летняя дочь и 2-летний сын. В ночь с 30 по 31 августа его старшая жена вместе с сыном явились в дом Рано Абдумуминовой. Назира убила соперницу, и в целях сокрытия следов преступления подожгла ее дом. И в саму Назиру попала искра от огня, ее сын попытался потушить горящую мать. Вернувшись домой и не выдержав боли от ожогов, мать с сыном обратились за помощью в местную больницу, – сказал собеседник.

По его словам, так как пожар в доме Рано Абдумуминовой произошел глубокой ночью, пламя не удалось потушить сразу же.

– Горящий дом молодой женщины издалека увидел наш участковый инспектор и сразу же сообщил в пожарную службу. Весь дом был в огне, когда приехали пожарные. Они смогли потушить огонь спустя два часа. Прибывшие на место эксперты обнаружили внутри дома тела Рано и двух ее малолетних детей, которые были полностью выгоревшие, – рассказал «Озодлику» махаллинский активист.

Не представившийся сотрудник больницы Джаркурганского района сообщил нашему репортеру о том, что в результате пожара Назира Тошмурадова получила 70% ожогов тела, ее сын Эльмурад – 30%.

– Состояние женщины крайне тяжелое, она выходит из шокового состояния. Состояние ее сына намного легче, мы лечим его, – сказал врач.

Он добавил, что палаты, в которых находятся подозреваемые в убийстве Рано Абдумуминовой – Назира Тошмурадова и ее сын Эльмурад Буранов, охраняются сотрудниками милиции.

По данному случаю районная прокуратура возбудила уголовное дело.

И ранее наше радио сообщало о конфликтах на бытовой почве в узбекских семьях, которые заканчивались трагедией.

В начале августа этого года 51-летний житель села «Олчин» в Багдадском районе Ферганской области облил 27-летнего сына бензином и поджег. Со слов наших источников, отец и сын не поделили автомобиль.

В феврале прошлого года в Бухаре 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил дом родителей бензином и запер двери снаружи. Пожилых супругов спасла невестка, которая прибежала к дому, услышав крики свекра и свекрови.