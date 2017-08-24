В Фергане мужчина облил сына бензином и поджег

51-летний житель села «Олчин» в Багдадском районе Ферганской области облил 27-летнего сына бензином и поджег. Вначале отец скрылся с места преступления, но после был задержан правоохранительными органами. Его сын получил больше 70 процентов ожогов тела. В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По словам очевидцев, конфликт между отцом и сыном произошел из-за машины.

– Отец решил куда-то поехать и попросил у сына деть ему машину. Но сын заявил, что машина нужна ему самому. В семье был только один автомобиль. Тогда отец сгоряча схватил баклажку с бензином, облил им сына и поджег, – рассказывает «Озодлику» на условиях анонимности один из местных жителей.

Сотрудник правоохранительных органов Ферганской области сообщил нашему радио, что мужчину, поджегшего собственного сына, зовут Курбанали Фазылов. В отношении безработного отца-преступника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» УК Узбекистана.

– Сейчас он находится под арестом. Следствие ведет районная прокуратура. Отец сожалеет о содеянном. К счастью его сын Абдурахим остался жив. В настоящее время он находится в реанимационном отделении Багдадской районной больницы. Он получил 50 процентов ожогов тела, – сказал сотрудник правоохранительных органов Ферганской области.

Однако в больнице Багдадского района «Озодлику» сообщили о том, что Абдурахим Фазылов был доставлен в реанимацию с более 70 процентами ожогов тела.

– Сейчас его отправили в реанимационное отделение Ферганской областной больницы, состояние его крайне тяжелое, – сообщил нашему радио врач ферганской больницы.

В Узбекистане на бытовой почве часто происходят преступления подобного рода.

Напомним, что в феврале прошлого года в Бухаре 47-летний сын во время семейного конфликта облил бензином своих родителей и поджег.