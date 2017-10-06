В Андижане 59-летний мужчина зарезал дочь и внука

Утром 5 октября 59-летний житель махалли «Дехканабад» в городе в порыве гнева убил ножом дочь и внука, а затем попытался свести счеты с жизнью. Источники «Озодлика» сообщают, что трагедия произошла в результате скандала из-за денег. Прокуратура Андижана возбудила уголовное дело по факту убийства двух человек по статье 98 («Умышленное убийство») УК Узбекистана.

Утром 5 октября в частном доме в махалле «Дехканабад» в городе Андижане были зарезаны 28-летняя женщина и ее 9-летний сын.

Совершивший убийство 59-летний отец покойной, пытался покончить с собой, но остался жив.

Редакции «Озодлика» известно имя жителя Андижана, убившего дочь и внука. В интересах следствия его имя пока не разглашается.

По словам источника «Озодлика» в правоохранительных органах Андижана, конфликт в семье возник из-за денег:

– 3 октября глава семьи обнаружил пропажу накопленных им денег. Его дочь сказала, что деньги украл ее младший брат. Тогда отец разозлился, что его дочь выставили вором младшего брата и ударил ее ножом в горло. Там же стоял его 9-летний внук, мужчина и его убил ножом. Когда следственная группа прибыла в дом, молодая женщина и ее сын лежали мертвыми на полу, залитом их кровью. Отец семьи, совершивший убийство, лежал в полуживом состоянии. Он хотел свести счеты с жизнью, ударив себя ножом. В настоящее время мужчина находится в больнице, – сказал нашему радио сотрудник правоохранительных органов, осведомленный о подробностях убийства.

Прокуратура города Андижана возбудила уголовное дело по статье 98 («Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения») Уголовного кодекса Узбекистана.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Один из соседей 59-летнего мужчины, в порыве гнева убившего дочь и внука, рассказал «Озодлику» о том, что мать и сын были похоронены рядом во второй половине дня 5 октября на кладбище «Ойшахоним» в Андижане:

– Это страшное убийство сотрясло весь город. Сегодня мать и сын предали земле. Мы похоронили их рядом на кладбище «Ойшахоним». Отец семейства в тяжелом состоянии находится в больнице. Говорят, что он хотел зарезать себя, – сказал собеседник.

По его словам, убитая отцом молодая женщина была безработной и жила со своим ребенком у безработного отца.

В течение последних двух месяцев «Озодлик» сообщил о трех случаях убийства в Узбекистане, совершенных на почве семейного конфликта.

В начале прошлого месяца в городе Термезе Сурхандарьинской области мать троих детей, не поделив дом со свекровью, подожгла его. В результате, 72-летняя свекровь сгорела в огне. 10-летний сын виновницы этого трагического события госпитализирован в больницу с тяжелыми ожогами.

В августе этого года в Фергане 51-летний мужчина, не поделив с сыном единственный имеющийся в семье автомобиль, облил свое дитя бензином и поджог.

Как пишет газета «На посту» Министерства внутренних дел Узбекистана, за семь месяцев этого года на бытовой почве было совершено 105 случаев убийств. В 34 случаях мужья покушались на жизнь своих жен, а в 5 случаях – жены на жизнь своих мужей. В других случаях родственники покушались на жизнь своей родни.