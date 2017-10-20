ГУВД Ташкента проводит тотальные проверки всех колледжей и лицеев столицы

Главное управление внутренних дел Ташкента занялось тотальной проверкой всех колледжей и лицеев столицы.

Об этом на брифинге 19 октября сообщил глава ведомства Баходир Курбанов. По его словам, это стало ответными мерами узбекской милиции на недавний случай поножовщины, произошедший на территории Ташкентского юридического колледжа среди его учащихся, сообщает Sputnik Узбекистан.

«Откуда произошел такой факт в юридическом колледже? Это неприятие законодательства Республики Узбекистан со стороны руководства колледжа, неприятие правил, которые общепризнанны всеми», – заявил на брифинге глава ГУВД города Ташкента Баходир Курбанов.

При этом он добавил, что по требованию президента Шавката Мирзияева, сейчас в каждом колледже открыт отдельный кабинет для инспекторов профилактики, который обязан там сидеть и работать. Как подчеркнул начальник ГУВД, его приказом они закреплены к каждому колледжу.

По его мнению, большая ответственность сегодня возлагается на директоров учебных заведений и учителей.

Если, по его словам, в школе обнаружен хотя бы один колюще режущий предмет, то уже надо бить тревогу.

Напомним, что 6 октября в столичном юрколледже произошла ссора между учащимися, в ходе которой один из них нанес ножевые ранения двум другим учащимся. Оба пострадавших были госпитализированы, один из них – Асадбек Парпибоев – скончался от потери крови.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора Ташкентского юридического колледжа Натальи Темировой, где недавно среди учащихся произошла поножовщина со смертельным исходом. Сразу после инцидента 7 октября 2017 года она была уволена. В рамках проведенного служебного расследования Минюст вскрыл ряд серьезных правонарушений с ее стороны.

Темирова набирала работников учебного заведения из своих родственников, оскорбляла и применяла необоснованные дисциплинарные меры по отношению к другим сотрудникам. Также были выявлены нарушения в процессе обучения и выдачи дипломов выпускникам. Все это создало нездоровую обстановку в колледже, которая и стала одним из факторов произошедшей трагедии, сообщили в ГУВД.