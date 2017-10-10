Учащийся юрколледжа, напавший с ножом на однокурсников, при задержании пытался вскрыть вены (видео)

Учащийся Ташкентского юридического колледжа Саидкамрон Саидвохидов задержан по обвинению в нападении с ножом на двух однокурсников. Один из учащихся, раненный при нападении, скончался, второй выжил. Саидвохидов, скрывшийся с места трагедии, был задержан в день нападения. При задержании он пытался вскрыть себе вены.

Всему виной «Лирика»...

По словам одного из учащихся Ташкентского юридического колледжа, информированного о деталях произошедшего, когда сотрудники милиции явились в дом, где скрывался Саидкамрон Саидвохидов, юноша попытался вскрыть себе вены:

​– После нападения с ножом на двух однокурсников Саидкамрон бежал с места проишествия и скрылся в доме своего друга. Юноша напал на однокурсников, будучи одурманенным, вследствие употребления наркотического средства «Лирика». Когда милиция нашла его, то он уже был в трезвом состоянии. Он был шокирован от содеянного, от убийства Асадбека, и пытался вскрыть себе вены. Но его спасли, руку обмотали бинтом, после чего он был арестован, – сказал собеседник.

Один из родственников учащегося 3-го курса юридического колледжа Асадбека Парпибоева, скончавшегося от полученных в результате конфликта ножевых ранений, рассказал нашему репортеру, что экспертиза не выявила наличие наркотического средства в крови покойного.

Информагентство «Фергана» также сообщило со ссылкой на своих источников о том, что трагедия в столичном юрколледже произошла из-за употребления одним из учащихся наркотического препарата «Лирика».

Однако редакция «Озодлика» не располагает документом, подтверждающим то, что учащийся юрколледжа Саидкамрон Саидвохидов употреблял наркотическое средство.

По данному факту Следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 104-3 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Узбекистана.

В РОВД Учтепинского района города Ташкента подтвердили информацию о задержании Саидвохидова, но отказались комментировать какие-либо подробности расследования.

Ссора, закончившаяся трагедией

Трагедия в Ташкентском юридическом колледже, находящемся в Учтепинском районе узбекской столицы, произошла 6 октября, в 10:05 по местному времени, в столовой учебного заведения.

По словам очевидцев, учащиеся третьего курса Саидкамрон Саидвохидов, Асадбек Парпибоев и Рахматилла Еркориев поссорились.

По данным правоохранительных органов, в результате 17-летний Саидкамрон Саидвохидов нанес однокурсникам по одному ножевому ранению.

Оба учащихся были госпитализированы с диагнозом «колото-резаная рана в области левого бедра» в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Несмотря на усилия врачей Асадбек Парпибоев скончался в больнице от большой кровопотери. 18-летнему Рахматилле Еркориеву в больнице была оказана необходимая медицинская помощь.

В разговоре с репортером «Озодлика» Рахматилла Еркориев сказал, что день ото дня его состояние улучшается и сейчас он чувствует себя хорошо. Однако он отказался говорить о подробностях произошедшего, сославшись на тайну следствия.

Два убийства в юрколледже за последние четыре месяца

Учащийся данного колледжа Акмаль Абдурахманов скончался 28 июня этого года в результате избиения однокурсниками.

На прошлой неделе журналисты узбекского телевидения подготовили критический фильм об учащихся Ташкентского юридического колледжа.

7 октября директор Ташкентского юридического колледжа №1 Наталья Темирова была лишена специального звания «советник юстиции 2-го класса» и освобождена от занимаемой должности.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции Узбекистана, «в результате безответственного отношения руководства данного колледжа к своим обязанностям, 6 октября 2017 года на территории колледжа учащимися было совершено тяжкое преступление».

Убийства в узбекских колледжах

В этом году в колледжах Узбекистана было совершено несколько убийств.

Поножовщина между двумя выпускниками Андижанского сельскохозяйственного колледжа, произошедшая 2 июля этого года, закончилась гибелью одного из них.

В мае этого года 18-летний учащийся Ташкентского медколледжа имени П.Ф. Боровского Джасур Ибрагимов был избит однокурсниками. После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

А в марте этого года учащийся 1-го курса Ташкентского государственного технического колледжа на почве ревности ранил ножом учащегося одного из столичных колледжей.