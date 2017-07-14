Поножовщина между двумя учащимися колледжа в Андижане закончилась смертью одного из них

В результате поножовщины между двумя выпускниками Андижанского сельскохозяйственного профессионального колледжа 11 июля один из них скончался в больнице. Этот случай произошел спустя месяц после смерти Джасура Ибрагимова, учащегося медицинского колледжа имени П. Ф. Боровского в Ташкенте, который стал жертвой избиения со стороны своих однокурсников.

По словам очевидцев убийства, 2 июля между двумя выпускниками Андижанского сельскохозяйственного профессионального колледжа произошел конфликт, в результате которого один из них нанес другому удар ножом. 11 июля 19-летний Султанмурад Султанов скончался в больнице от ножевых ранений.

В разговоре с «Озодликом» сосед скончавшегося парня, проживавшего в махалле «Фаробий» в Андижане, рассказывает, что возникший между молодыми людьми скандал закончился поножовщиной:

– Один из парней по имени Мухбилло сказал однокурснику Султанмураду, что тот оскорбил его отца и попросил извиниться за свой поступок. Но Султанмурад не стал извиняться перед однокурсником. Потом Мухбилло нанес в левую часть поясницы Султанмурада удар ножом. Несмотря на то, что парня экстренно госпитализировали и прооперировали, его жизнь спасти не удалось. Он скончался в больнице, – говорит собеседник.

Между тем, родственники скончавшегося от удара ножом учащегося колледжа Султанмурада Султанова рассказали нашему репортеру о том, что родители Мухбилло – виновника в смерти своего однокурсника – приступили к сбору необходимых справок, свидетельствующих о наличии у сына психического расстройства:

– Они просто придумали сказку о том, что Султанмурад якобы оскорбил отца Мухбилло. Сейчас они собирают справки из психиатрической больницы, свидетельствующих о том, что Мухбилло психически нездоров. Родители убийцы являются очень богатыми людьми, – сказал «Озодлику» попросивший не разглашать его имени один из родственников покойного учащегося Андижанского сельскохозяйственного профессионального колледжа.

По словам одного из андижанских студентов, в местных колледжах драка между учащимися является обычным явлением:

– Недавно учащегося колледжа информационных технологий избили однокурсники, он попал в больницу. Руководство колледжа постаралось замять это дело, чтобы никто извне не узнал об инциденте, – сказал «Озодлику» студент из Андижана.

Напомним, что ранее наше радио сообщало о том, что в мае этого года более 50 учащихся колледжей в городе Намангане были обвинены в хулиганстве, насилии и грабеже, а их родители привлечены к административной ответственности.

3 мая учащийся второго курса медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте Джасур Ибрагимов был доставлен с тяжкими телесными повреждениями в столичную городскую детскую хирургическую больницу №2. 1 июня, перенеся несколько операций, он скончался в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Новость о смерти 18-летнего Джасура Ибрагимова вызвала огромный общественный резонанс. В результате Генеральный прокурор Узбекистана был вынужден взять под личный контроль ход расследования уголовного дела по факту смерти учащегося медколледжа.