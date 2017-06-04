В Ташкенте прошла акция в защиту скончавшегося после избиения подростка (видео)

4 июня в парке «Дустлик» в Ташкенте прошла акция в защиту 17-летнего студента Джасура Ибрагимова, который месяц назад был жестоко избит рядом с медицинским колледжем. Спустя месяц после случившегося молодой человек скончался в больнице. Главное управление внутренних дел Ташкента сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких лиц.

Сотни человек требовали расследования преступления

4 июня, после 12 часов дня по местному времени, в парке «Дустлик» (бывший парк Бабура) в Ташкенте​ собрались несколько сотен человек с требованием расследовать смерть 17-летнего Джасура Ибрагимова.

​Родросток был жестоко избит 3 мая этого года возле Ташкентского медицинского колледжа имени П.Ф.Боровского. После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня он скончался.

Жители Ташкента, которые собрались на акцию, требовали от правоохранительных органов расследовать смерть подростка и подписались под Открытым письмом семьи Джасура Ибрагимова на имя президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Интернет-издание Gazeta.uz сообщило о том, что с участниками акции встретился заместитель начальника ГУВД Ташкента, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев. По данным интернет-издания, под петицией с требованием выявить круг лиц, виновных в смерти Джасура Ибрагимова и наказать виновных, подписались более 400 человек.

По словам организатора акции Ирины Зайдман, около 30 сотрудников правоохранительных органов наблюдали за акцией протеста, а после окончания акции увезли ее участников в ГУВД города Ташкента:

– Сотрудники ГУВД отнеслись к нам с уважением, не нарушали наши права. В здании ГУВД присутствовали мы, а также родители Джасура и парней, которые избили его. Сотрудники ГУВД заявили, что в настоящее время идет следствие. Они обещали, что все причастные к данному преступлению лица будут наказаны. После этого все мы разошлись, – сказала в разговоре с репортером «Озодлика» Ирина Зайдман.

По ее словам, согласно предварительным предположениям, «подростки поссорились из-за девушки, вражда между ними продолжалась с начала года».

Смерть подростка взбудоражила общественность

Сообщение о запланированной на 4 июня акции появилось в социальных сетях днем ранее. В течении суток этим сообщением поделились более 13 тысяч пользователей.

Очевидцы акции сообщили в соцсетях, что неожиданно в парке «Дустлик» собралось несколько сотен человек, которые подписали петицию с требованием расследовать причину смерти 17-летнего подростка.

Об этой акции сообщили ряд местных интернет-изданий, базирующихся в Узбекистане.

ГУВД Ташкента обещало «​справедливое расследование»​

4 июня ГУВД Ташкента сообщило о том, что дело, связанное с тягчайшим преступлением в медицинском колледже, взято под контроль. По данным правоохранительных органов, в настоящее время ведется предварительное расследование в отношении 18-летнего Исломбека Тулаганова, который является учащимся данного колледжа. Кроме того, проверяется причастность других лиц к преступлению.​

«По факту нанесения тяжких телесных повреждений Ибрагимову Жасурбеку Махамад угли, имевшее место 03 мая 2017 года, примерно в 14-00 часов на территории Яшнабадского района, перед школой № 145, Следственным Управлением ГУВД г. Ташкента проводится предварительное расследование по признакам статьи 104 ч.3 п. «д» УК Республики Узбекистан («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») в отношении Тулаганова Исломбека Абдужамиловича, 1999 года рождения», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУВД.​

Семья Джасура просит наказания шестерым подросткам​

Родственники Джасура Ибрагимова утверждают, что данное преступление совершили шесть человек и просят наказать всех виновных в смерти молодого парня.

​С этим требованием семья Джасура Ибрагимова направила Открытое письмо на имя президента Узбекистана Шавката Мирзияева. Данную петицию за сутки подписали более 10 тысяч человек.

Как пишет в своем письме на имя президента мать умершего подростка Нилуфар Алиева, в день инцидента Джасур позвонил матери и попросил срочно приехать домой. Женщина нашла сына лежащим на полу:

«[Из] носа, рта и ушей шла густая кровь, вся спина была в ссадинах, локти тоже были в ссадинах, оба колена были разбиты и ниже до голени были ссадины, весь лоб был разбит… Осмотрев его живот справа, увидели явный след от обуви, в области горла, под челюстью были следы от пальцев», – пишет Нилуфар Алиева.

Врачи предположили, что травмы могли нанести удары одновременно нескольких лиц, пишет мать умершего подростка:

«По окончании операции врачи мне объяснили, что мой сын в тяжелом состоянии, сама операция тяжелая, у Джасура был разрыв двенадцатиперстной кишки, гематомой покрыта вся почка, сильный ушиб поджелудочной железы и другие органы повреждены ушибами, часть ткани брюшной полости были удалены, так как начался перитонит (нагноение)», – пишет Нилуфар Алиева.

Джасур Ибрагимов скончался 1 июня после пяти перенесенных хирургических операций. Теперь его семья требует наказать всех виновных в смерти подростка.

Родственники Джасура Ибрагимова утверждают, что «администрации медицинского колледжа и сотрудникам ГУВД известны имена этих шестерых учащихся, но в отношении них никакие меры не принимаются».

P.S. Репортер «Озодлика» несколько раз позвонил на номер телефона, указанный в Открытом письме семьи Джасура Ибрагимова, но пока не смог получить ответа.

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