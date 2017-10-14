На администрацию юрколледжа Ташкента заведено уголовное дело

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Натальи Темировой и других должностных лиц Ташкентского юридического колледжа.

Как передает интернет-издание Gazeta.uz со ссылкой на заместителя начальника ГУВД Дониёра Ташходжаева, дело заведено по статье 167-2, пункт «г» («Хищение путем присвоения или растраты путем злоупотребления должностным положением») Уголовного кодекса Узбекистана.

Напомним, что «Озодлик» сообщал о том, что 6 октября в столичном юрколледже произошла ссора между учащимися, в ходе которой один из них нанес ножевые ранения двум другим учащимся. Оба пострадавших были госпитализированы, один из них – Асадбек Парпибоев – скончался от потери крови.

Подтверждая сообщения о многочисленных нарушениях в работе администрации колледжа, Дониёр Ташходжаев отметил: «Она (директор – Ред.) устроила своего сына Рустама Темирова и дочь Нодиру Темирову в преподавательский состав, но они ни разу не проводили занятий».

По словам Ташходжаева, Наталья Темирова игнорировала установленные для учебных заведений правила безопасности. «Не соблюдала правила, не подчинялась требованиям, которые установлены как правоохранительными органами, так и со стороны хокимията, а также Министерства [высшего и среднего специального] образования. Она все время ссылалась на то, что подчиняется Министерству юстиции».

Старший инспектор Управления профилактики правонарушений ГУВД Абдурашид Очилов сообщил интернет-изданию о том, что 12 сентября руководство колледжа не впустило сотрудников органов внутренних дел для проверки посещаемости. В колледже также не использовались металлодетекторы, которые должны быть в учебных заведениях.

За три дня до инцидента, 3 октября, в ходе мероприятий по проверке посещаемости в образовательных учреждениях Ташкента в течение одного дня были обнаружены три ножа, топор и деревянная бита, рассказал Абдурашид Очилов. Родители детей, нарушивших правила, привлечены к административной ответственности.

Всего за первые девять месяцев года в образовательных учреждениях города были изъяты 23 ножа, 1 травматический пистолет, 1 топор, 1 деревянная и 3 металлических биты.

В отношении учащегося юридического колледжа Саидкамрона Саидвалиева, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по статье 104-3, пункт «д» («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). Дело находится в производстве, ведутся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз. По их окончании дело будет направлено в суд, сообщил Дониёр Ташходжаев.

Сам Саидкамрон Саидвалиев во время дачи показаний сообщил, что драка произошла после того, как он в столовой в шутку кинул пластиковую бутылку в однокурсника, но она попала в учащегося другого курса Рахматилло. Последовали оскорбления, парни вышли на улицу. К ним подбежал Асадбек, начали скапливались другие.

После того, как Рахматилло, по словам подозреваемого, оскорбил его мать, Саидкамрон нанес ножевое ранение ему в бедро. Когда его пнул Асадбек, он также воткнул нож в его ногу. Саидкамрон убежал с места происшествия и был задержан к вечеру. Медицинское освидетельствование задержанного не обнаружило наличие в его крови алкоголя или наркотиков, сообщил Дониёр Ташходжаев.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что причиной поножовщины в Ташкентском юридическом колледже могло стать психотропное вещество. Кроме того, источники «Озодлика» сообщали о том, что Саидвалиев при задержании пытался вскрыть себе вены.