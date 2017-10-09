Учащийся юридического колледжа в Ташкенте напал с ножом на однокурсников, один из них скончался на месте

6 октября учащийся Ташкентского юридического колледжа №1 напал с ножом на двух однокурсников. Один из учащихся скончался на месте, второй – в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Милиция разыскивает учащегося колледжа, возбуждено уголовное дело по статье 97-1 («Умышленное убийство») УК Узбекистана.

Убийство произошло 6 октября, в 10 часов утра, в столовой юридического колледжа.

Один из учащихся после словесной перепалки напал с ножом на двух однокурсников.

В результате, учащийся 3-го курса Асадбек Парпибоев скончался от полученных в результате конфликта ножевых ранений. Второй учащийся 3-го курса Рахматилла Ёркориев – в тяжелом состоянии госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Милиция разыскивает учащегося юридического колледжа, напавшего с ножом на своих однокурсников.

Один из учащихся Ташкентского юридического колледжа, ставший свидетелем трагедии, рассказал «Озодлику» о подробностях случившегося:

– 6 октября утром мы сидели в столовой. Вдруг начались крики. Учащиеся 3-го курса вступили в словесную перепалку. Неожиданно один из них схватил нож и ударил им в область бедра одного из однокурсников, затем нанес удар ножом второму однокурснику. Острие ножа разорвало артерию. Кровь била фонтаном. Сказали, что этот мальчик умер на месте. Еще один находится в тяжелом состоянии, – рассказал нашему радио один из учащихся юридического колледжа в Ташкенте, попросивший не разглашать его имени.

Сотрудники ГУВД города Ташкента, столичной прокуратуры и Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана ведут расследование произошедшего.

Прокуратура Чиланзарского района города Ташкента возбудила уголовное дело по статье 97-1 («Умышленное убийство») УК Узбекистана, ведутся следственные мероприятия.

По какой причине между учащимися Ташкентского юридического колледжа произошел конфликт, приведший к убийству одного из учащихся, пока неизвестно.

Один из преподавателей данного колледжа рассказал репортеру «Озодлика» о том, что участники смертельного конфликта уже давно враждовали между собой:

– Отец скончавшегося ученика работает в России, он был очень скромным мальчиком. Родители раненного мальчика тоже очень скромные люди. Сейчас мы изучаем причину конфликта. Наш учащийся, напавший с ножом на однокурсников, сбежал. Сейчас его разыскивает милиция, – сказал преподаватель колледжа.

Спустя день после трагедии, 7 октября, директор Ташкентского юридического колледжа №1 Наталья Темирова была лишена специального звания «советник юстиции 2-го класса» и освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства Юстиции Узбекистана.

На прошлой неделе участники передачи на телеканале «Узбекистан» подвергли критике «подростковую жестокость», происходящую в Ташкентском юридическом колледже №1.

В этом году в колледжах Узбекистана произошло несколько убийств.

В мае этого года учащийся Ташкентского медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасур Ибрагимов был жестоко избит учащимися данного колледжа. После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

А в марте этого года учащийся 1-го курса Ташкентского государственного технического колледжа на почве ревности ранил ножом учащегося одного из столичных колледжей.