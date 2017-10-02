Писатель-диссидент Нурилло Отаханов отпущен на свободу

Известный узбекский писатель Нурилло Отаханов, задержанный 27 сентября в международном аэропорту Ташкента по прилету из Стамбула, 1 октября был освобожден из-под стражи. Как сообщил его сын Файзулла, начальник РОВД Яшнабадского района города Ташкента доставил писателя на своей служебной машине из Таштюрьмы прямо к дверям дома. О ходе следствия по делу писателя, в отношении которого было выдвинуто обвинение в посягательстве на конституционный строй Узбекистана, ничего не сообщается.

63-летний известный узбекский писатель Нурилло Отаханов, известный под авторским именем Нуриллох Мухаммад Рауфхон, который два года жил в добровольном изгнании Турции и был задержан 27 сентября этого года в международном аэропорту Ташкента по прилету из Стамбула, в воскресенье, 1 октября был освобожден из-под стражи.

Об этом на своей странице в Facebook'е сообщил его сын Файзулла Отаханов.

«Приятная весть!!! Ее только сообщили родные из дома. Начальник РОВД Яшнабадского района, который увез моего отца в наручниках из аэропорта в отделение милиции, доставил его на своей служебной машине из Таштюрьмы прямо к дверям нашего дома. Сейчас в нашем доме радость! В скором времени отец сам выстапит с заявлением», – написал Файзулло Отаханов в своем Facebook'е.

По сообщениям местных СМИ, информацию об освобождении писателя из тюрьмы подтвердило также ГУВД Ташкента.

Как написал в соцсети Файзулло Отаханов, «что будет дальше в деле его отца, пока неизвестно, сотрудники правоохранительных органов не дали никаких разъяснений».

Стоит отметить, что Нурилло Отаханов – первый узбекский диссидент, который решился вернуться в Узбекистан после заявления сделанного в Нью-Йорке президентом Шавкатом Мирзияевым, который призвал проживающих за границей соотечественников вернуться на родину.

Напомним, что на прошлой неделе заместитель начальника ГУВД Ташкента, глава Следственного управления Дониёра Ташходжаев сообщил журналистам о том, что 11 мая этого года в отношении Отаханова было возбуждено уголовное дело по статье 159 («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан»). По данному делу, по его словам, были проведены следственные действия и ему заочно предъявлено обвинение по статье 159 части 1 и 244-1 части 3 пункт «г» («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку»). В отношении Отаханова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в розыск.

Причиной уголовного преследования писателя стала его книга «Бу кунлар» («Эти дни»), изданная в Турции. В ней писатель подвергает критике развитие Узбекистана в годы независимости, режим, основанный первым президентом республики Исламом Каримовым, а также сформированный им авторитаризм в стране.

Комитет по делам религий при Кабинете министров Узбекистана признал данную книгу «экстремистской».

После ареста Нурилло Отаханова представители узбекской интеллигенции выступили в его защиту, призвав официальный Ташкент прекратить уголовное преследование в отношении писателя. В социальной сети Facebook было обнародовано открытое письмо президенту Шавкату Мирзияеву, в котором несколько сотен человек из разных стран мира призвали главу государства выпустить Отаханова на свободу.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выразила обеспокоенность задержанием узбекского писателя-диссидента Нурилло Отаханова и призвала власти Узбекистана выпустить на свободу писателя Отаханова в связи с отсутствием доказательств его вины, а также выполнять свои международные обязательства в области прав человека и гарантировать гражданам свободу выражения.

После освобождения из Таштюрьмы Нурилло Отаханов пообщался с репортером «Озодлика» и обещал в скором времени дать интервью нашему радио.