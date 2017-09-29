Ташкентские адвокаты отказались защищать писателя-диссидента Нурилло Отаханова (видео)

Несколько адвокатов отказались защищать в суде права писателя Нурилло Отаханова, арестованного в аэропорту Ташкента и помещенного в Таштюрьму. Союз писателей Узбекистана исключил Отаханова из своих рядов. В отношении писателя возбуждено уголовное дело по статье «Посягательства на конституционный строй Узбекистана».

Страх адвокатов

Несколько адвокатов в Ташкенте отказались защищать в суде права писателя-диссидента Нурилло Отаханова (творческий псевдоним Нуруллох Мухаммад Рауфхон). Об этом «Озодлику» сообщила его супруга Гульнара Отаханова.

Как говорит Отаханова, обратившаяся в Ташкентскую городскую коллегию адвокатов, сразу несколько адвокатов заявили ей, что боятся браться за дело писателя:

– Все они говорят, что боятся браться за дело моего мужа. Два-три адвокаты заявили мне, что власти потом могут наказать их за то, что они защищают права Нурилло Отаханова, – говорит нашему радио Гульнара Отаханова.

По ее словам, следователь РОВД Яшнабадского района города Ташкента Музаффар Каримов забрал изданную Отахановым в Турции книгу «Бу кунлар» («Эти дни») и компьютер писателя, которые находились в его багаже:

​– В заключении экспертизы говорится, что книга «Бу кунлар» является литературой, в которой пропагандируются экстремистские идеи. Следователь забрал эта книгу и компьютер моего мужа. Оказывается, Комитет по делам религий при Кабмине провел экспертизу книги «Бу кунлар». Юристы сказали мне, что положение может улучшиться, если независимая экспертиза вынесет заключение о том, что книга Отаханова «не основана на экстремистских идеях», ​– сказала «Озодлику» супруга писателя Гульнара Отаханова.

Книга с автографом автора

Напомним, что писатель Нурилло Отаханов после двух лет добровольного изгнания в Турции, вернулся из Стамбула в Ташкент 26 сентября. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в столичном аэропорту и в наручниках доставлен в отделение милиции. В настоящее время Отаханов содержится в печально известной Таштюрьме.

Как говорит «Озодлику» сын писателя Файзулло Отаханов, в чемодане его отца была книга «Бу кунлар» с автографом автора, которую Нурилло Отаханов планировал подарить президенту Шавкату Мирзияеву.

– Отец подписал свою книгу и хотел передать ее президенту Мирзияеву, – говорит Файзулло Отаханов.

Книга Нурилло Отаханов «Бу кунлар» («Эти дни») была издана в Турции. В ней писатель подвергает критике развитие Узбекистана в годы независимости. Также в своей книге Отаханов критикует режим, основанный первым президентом республики Исламом Каримовым и сформированный им авторитаризм в Узбекистане.

Данная книга, по словам источника «Озодлика» в Узбекском агентстве по печати и информации, внесена в список запрещенной в Узбекистане литературы. По словам узбекских следователей, Комитет по делам религий при кабинете министров Узбекистана признал данную книгу «экстремистской».

В прошлом году заместитель имам-хатиба соборной мечети «Уйгур» в городе Андижане опубликовал в Интернете статью против книги «Эти дни» и обвинил писателя в предательстве. После издания книги сам писатель Нурилло Отаханов был внесен в так называемый «черный список» спецслужб.

Союз писателей отвернулся от Отаханова

Как сказал репортеру «Озодлика» следователь РОВД Яшнабадского района города Ташкента Музаффар Каримов, Нурилло Отаханов с 2013 года нигде не работал.

– В его деле нет рекомендаций с места его работы и Союза писателей Узбекистана, – заявил следователь и отказался отвечать на другие вопросы нашего репортера.

Заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Гайрат Маджидов заявил нашему радио, что Нурилло Отаханов исключен из Союза писателей:

– Раньше он был членом Союза писателей Узбекистана. Но позже он был исключен из рядов Союза, так как не принимал активного участия в его работе, а также по ряду других причин. Наш Союз не будет защищать писателя, который не является его членом. Рекомендацию ему пусть пишет та организация, в которой он работал до своего ареста, – заявил «Озодлику» Гайрат Маджидов.

Известный узбекский прозаик, бывший государственный деятель Мурод Мухаммад Дуст назвал на своей странице в Facebook'е Нурилло Отаханова «хорошим писателем, который думает о процветании и благополучии своего народа». Вместе с тем, он призвал власти освободить из под ареста писателя-диссидента.

«Он вернулся на родину по собственному желанию, поверив реформам, начатым новым правительством. На самом деле, его возвращение в Узбекистан было экзаменом для нас. Мы ответили на первый экзаменационный вопрос, надев на его руки наручники. У нас мало доверия милиции и судам. Если милиции прикажут арестовать кого-то, то они сделают это. Арест Нурилло Отаханова негативно повлияет на авторитет Узбекистана. Мы верим, что в стране найдется проницательный государственный деятель, который прекрасно понимает эту истину и сможет освободить писателя, пока не распространились различные слухи и не поднялся скандал», – написал в Facebook'е Мурод Мухаммад Дуст.

В социальной сети Facebook опубликовано Открытое письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, в котором к настоящему времени 660 человек из различных стран мира просят главу государства освободить из заключения писателя Нурилло Отаханова.

Писателя обвиняют в посягательстве на конституционный строй

Между тем, в Узбекистане Нурилло Отаханову вменяют посягательство на конституционный строй Узбекистана.

Как сообщают СМИ, уголовное дело в отношении узбекского писателя Нурилло Отаханова по статье 159 («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан») было возбуждено 11 мая этого года.

– По данному делу были проведены следственные действия и ему заочно предъявлено обвинение по статье 159 части 1 и 244-1 части 3 пункт «г» («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку»). В отношении Отаханова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск», – сообщил журналистам заместитель начальника ГУВД Ташкента, глава Следственного управления Дониёра Ташходжаев.



Специальный докладчик ООН по проблемам прав человека Ахмад Шахид пообещал узбекским правозащитникам, что в ходе своего визита в Узбекистан 2 октября встретится с находящимся под арестом писателем Нуриллой Отахановым. Об этом «Озодлику» сообщила проживающая в Берлине руководитель правозащитной организации «Узбекско-Германский Форум» Умида Ниязова.

Напомним, что днем Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выразила обеспокоенность задержанием узбекского писателя-диссидента Нурилло Отаханова.

«Задержание властями писателя-диссидента Нурулло Мухаммада Рауфхона вызывает тревогу, особенно с учетом последних сообщений о его реабилитации и заявлений президента Шавката Мирзияева о ряде шагов, предпринятых для улучшения положения в области прав человека в Узбекистане», – сказал «Озодлику» исследователь HRW по Центральной Азии Стив Свердлов.

Human Rights Watch призвала власти Узбекистана выпустить на свободу писателя Отаханова в связи с отсутствием доказательств его вины, а также выполнять свои международные обязательства в области прав человека и гарантировать гражданам свободу выражения.