Мирзияев призвал проживающих в США узбекистанцев вернуться на родину

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во время встречи 20 сентября с проживающими в Соединенных Штатах Америки узбекистанцами призвал их вернуться на родину. Глава государства обещал им, что в случае их возвращения в страну окажет им всяческую помощь.

20 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзияев встретился с узбекистанцами, проживающими ныне в Соединенных Штатах Америки.

«Я безгранично рад сегодня в Соединенных Штатах Америки встретиться с вами, дорогие наши соотечественники. Я заранее запланировал в ходе этого визита искренне, душевно побеседовать с вами», – цитирует слова Шавката Мирзияева информагентство УзА.

Президент Узбекистана, признавший, насколько трудно человеку достичь успехов вдали от родины, призвал собравшихся на встречу с ним узбекистанцев к открытому диалогу.

​Вначале Шавкат Мирзияев рассказал собравшимся об изменениях, которые произошли в стране после его прихода к власти. Затем поинтересовался жизнью и деятельностью каждого соотечественника, участвовавшего во встрече.

«Они изложили свои мнения о развитии в Узбекистане науки, образования, технологий, инвестиций и других сфер, укреплении связей между учреждениями Узбекистана и США», – говорится в сообщении УзА.

В свою очередь, президент Шавкат Мирзияев призвал узбекистанцев быть сопричастными к осуществляемым в стране широкомасштабным реформам, направлять современные знания и опыт на пути его развития.

«Всех соотечественников за рубежом, желающих внести вклад в развитие нашей страны, я приглашаю в Узбекистан. Я готов их поддержать и всесторонне стимулировать», – сказал Мирзияев.

Как сообщил на своей странице в Facebook'е юрист и блогер из Узбекистана Нодир Закиров, принявший участие на встрече с Шавкатом Мирзияевым, президент Узбекистана выступил с конкретными предложениями в адрес ученых, которые годами работают в США в сфере науки, сельского хозяйства и здравоохранения, а также специалистов, проводящих научные исследования в области борьбы с коррупцией.

«Узбекистану сейчас нужны кадры, которые получили опыт за рубежом, особенно в США. На встрече президент сказал им: «Вы нужны мне. Скажу честно, я хочу забрать вас. Если кто-то из вас готов работать со мной бок о бок, участвовать в проводимых реформах, и готов приехать в Узбекистан, то я оплачу вам билеты, обеспечу жильем и зарплатой, которую вы получаете в Америке. Приезжайте хотя бы на 5-6 месяцев для обмена опытом»», – написал на своей странице Facebook'е юрист и блогер из Узбекистана Нодир Закиров.

По его словам, специалисты, встретившиеся с президентом Узбекистана, выразили готовность поддержать начатые им реформы, а также выразили свои мнения относительно изменений, которые необходимо провести в стране.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев прибыл в Нью-Йорк 18 сентября для участия на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

19 сентября глава Узбекистана впервые выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе своего визита в США Шавкат Мирзияев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, руководителями международных финансовых институтов, а также с президентами ряда стран.