Власти решили не закрывать медколледж имени Боровского

Родители учащихся медицинского колледжа имени П.Ф.Боровского в Ташкенте выразили свою благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, хокиму города Ташкента Рахмонбеку Усманову, а также редакции Радио Озодлик после объявления решения властей о том, что данное учебное заведение продолжит свою деятельность. Утром 14 августа глава узбекской столицы объявил о том, что учащиеся 2 и 3 курсов продолжат учебу в нынешнем здании и по окончании учебы им будут выданы дипломы медколледжа имени Боровского.

Об этом «Озодлику» сообщил родитель одного из учащихся медколледжа имени Боровского, который принял участие на встрече родителей учащихся с хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым.

– Нас попросили явиться в 7:45 утра к зданию медколледжа. На эту встречу приехали хоким Усманов, его заместитель, министр здравоохранения и руководитель Центра среднего специального, профессионального образования. Возле здания медколледжа собрались около 50 родителей учащихся. На встречу с каждой группы пригласили по одному представителю, а также членов Инициативной группы родителей. Собрание длилось приблизительно 20 минут. Выступивший перед родителями хоким Усманов сказал: «Ваши дети закончат учебы в этом здании, по окончании учебы им будут выданы дипломы медколледжа имени Боровского». Услышав такое заявление хокима, многие родители просто заплакали от радости, – рассказал репортеру нашего радио один из участников встречи родителей учащихся медколледжа с представителями властей.

По словам члена Инициативной группы родителей учащихся медколледжа имени Боровского, с сентября месяца студенты медколледжа продолжат учебу в прежнем здании учебного заведения.

​16 августа в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» представитель администрации медколледжа имени Боровского подтвердил данную информацию.

– Все решилось положительно. Родители довольны решением властей. Мы уже начали подготовку к новому учебному году. Составляем график обучения, учебный план и таблицы, – сказал нашему радио представитель администрации медколледжа имени Боровского

Как сообщил «Озодлику» сотрудник Главного управления науки и учебных заведений Министерства здравоохранения Узбекистана, власти решили позволить учащимся 2 и 3 курсов медколледжа закончить обучение и получить дипломы.

– В минувший понедельник хоким Ташкента лично объявил о том, что медколледж продолжит работу еще два года. До сегодняшнего дня у нас на руках не было письменного указания о его закрытии данного учебного заведения. Учащиеся 2 и 3 курсов закончат обучение в этом же здании медколледжа, – сказал чиновник.

Вопрос о закрытии медколледжа имени П.Ф. Боровского в Ташкенте был поднят властями после трагической смерти студента 2-го курса данного учебного заведения Джасура Ибрагимова, который был избит однокурсниками 3 мая этого года.

После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

​Его смерть стала поводом для бурных обсуждений в социальных сетях. 4 июня этого года сотни жителей Ташкента собрались в парке «Дустлик» (бывший парк имени Бабура), чтобы подписать петицию, адресованную Кабинету министров Узбекистана. В документе подписавшиеся просили возбудить уголовное дело против виновных в смерти Джасура Ибрагимова.

Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора Узбекистана. После подписания петиции в Ташкенте был задержан учащийся медколледжа, которого подозревают в избиении до смерти Ибрагимова.

Руководство Минздрава приняло решение об увольнении с работы директора медколледжа имени Боровского Лутфи Юсупову и двух ее заместителей.

Напомним, что 8 августа этого года возле здания медколледжа имени Боровского состоялась акция протеста учащихся и их родители, которые потребовали от властей не закрывать данное учебное заведение.

По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов целых два часа пытались заставить разойтись участников акции протеста. Однако акция протеста была приостановлена только после выступления хокима города Ташкента Рахмонбека Усманова, который пообещал собравшимся, что медколледж не будет закрыт.

После того, как 14 августа власти объявили о своем окончательном решении о судьбе медколледжа имени Боровского, связавшиеся с редакцией Радио Озодлик родители учащихся выразили свою благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, хокиму города Ташкента Рахмонбеку Усманову, а также репортерам нашего радио, которые постоянно освещали эту тему.

– В первую очередь, мы хотим поблагодарить президента Мирзияева. Его ввели в заблуждение, говоря о том, что в этом медколледже процветает коррупция и учатся здесь только бездарные дети. Но глава государства прислушался не к чиновникам, которые доносили ему ложную информацию, а к народу. Наши просьбы и призывы он выслушал через Радио Озодлик, поэтому мы благодарны вашим журналистам. Во-вторых, мы хотим поблагодарить хокима Ташкента Рахмонбека Усманова, который изначально встал на сторону народа. Он со всей душой пытался помочь нам. Мы говорим спасибо этому человеку. Но мы недовольны действиями Минздрава, который играл в грязные игры, чтобы передать здание медколледжа в другие руки. Но у чиновников министерства не получилось осуществить задуманное, – сказал в беседе с нашим репортером член Инициативной группы родителей учащихся Ташкентского медколледжа имени Боровского.

Напомним, что в июне этого года появилась информация о том, что власти планируют открыть в здании медколледжа школу Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. 8 августа некоторые родители учащихся сообщили «Озодлику» о том, что 6 августа в здании медколледжа начались работы по оснащению учебных кабинетов необходимым техническим оборудованием для открытия школы СНБ.

16 августа в телефонном разговоре с нашим радио представитель администрации медколледжа заявил, что ему ничего неизвестно об этом деле.

– Поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого, – сказал он.