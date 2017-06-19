Источник: В здании медколледжа имени Боровского планируют открыть школу СНБ

Медицинский колледж имени Боровского в Ташкенте закроют, а в здании медколледжа планируют открыть школу Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Об этом «Озодлику» сообщил член группы проверки, которая началась после смерти учащегося данного медколледжа Джасура Ибрагимова.

Окончательное решение

По словам члена группы, которая проводит проверку в медицинском колледже имени П.Ф. Боровского в Ташкенте, окончательное решение о закрытии медколледжа было принято после заключения Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана:

– Основанием для закрытия медколледжа стало заключение СНБ, которая изучила обстановку в данном учебном заведении. В этом заключении, состоящем из сотни документов, приводится информация о систематических проблемах и об инцидентах в медколледже. То есть, и до смерти Джасура Ибрагимова в этом колледже происходили различные неприятные инциденты. Запятнанный медколледж подлежит закрытию, точно так же как подлежит расформированию полк, потерявший свой флаг. Решение окончательное, жалобы не подлежат рассмотрению, – сказал репортеру «Озодлика» член группы, проводящей проверку в медколледже имени Боровского.

По его словам, в настоящее время власти планируют открыть школу СНБ в здании медколледжа:

– Здание медколледжа находится на улице Шахрисабз в центре Ташкента. Это элитное место, расположенное вблизи сквера Амира Тимура. Здание медколледжа пока останется в распоряжении Министерства высшего и среднего специального образования. Но в будущем там планируют открыть новое учебное заведение другого направления. Со следующего учебного года в здании медколледжа имени Боровского может начать работу школа СНБ по подготовке и повышению квалификации кадров, – сообщил нашему радио ташкентский чиновник.

Разоблачающие материалы

Информацию о том, что здание медколледжа имени Боровского планируют перевести в распоряжение силовых структур в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» подтвердил сотрудник Центра средне-специального образования при Министерстве высшего и среднего специального образования республики.

По его словам, окончательное решение о закрытии медколледжа имени Боровского озвучили офицеры СНБ:

– Изначально у группы, которая начала проверку в медколледже имени Боровского после смерти учащегося Джасура Ибрагимова, не было намерений закрыть данное учебное заведение. Десять дней назад приказом №174-К было уволено руководство медколледжа, тем самым была поставлена точка в этом деле. С работы были уволены директор медколледжа Лутфи Юсупова и двое ее заместителей – Хилола Буриходжаева и Вазира Хасанова. Было рекомендовано назначить Гульчехру Алимову временно исполняющим обязанности директора. Но 14 июня группа следователей из СНБ, которая проводит расследование по факту гибели студента медколледжа Джасура Ибрагимова, предоставила комиссии папку, в которой содержались разоблачающие материалы, – сказал «Озодлику» сотрудник Минобразования Узбекистана.

Он добавил, что материалы, собранные узбекскими чекистами о деятельности медколледжа имени Боровского, стали основанием для принятия окончательного решения о закрытии данного учебного заведения:

– В этой папке были фото и видеоматериалы, подтверждающие наличие коррупции, кумовства и бытового распутства в медколледже имени Боровского. Группа, ознакомившаяся с документами в этой папке, приняла решение о закрытии медколледжа, чтобы это стало уроком для других колледжей. Основанием для принятия этого решения стали документы, собранные офицерами СНБ, – сказал чиновник.

Последние дни медколледжа

Учащиеся медколледжа имени Боровского с огорчением восприняли новость о закрытии учебного заведения.

В беседе с репортером «Озодлика» один из учащихся медколледжа имени Боровского рассказал о том, что один из студентов медколледжа хотел сброситься с крыши здания учебного заведения в знак протеста против закрытия медколледжа.

Напомним, что 15 июня преподавателей медколледжа имени Боровского вызвали на экстренное собрание, чтобы сообщить им о возможном закрытии данного учебного заведения.

В конце минувшей недели один из преподавателей медколледжа сказал нашему радио о том, что временно исполняющая обязанности директора Гульчехра Алимова сообщила преподавательскому составу о том, что в скором времени учебное заведение могут закрыть.

Широкомасштабные проверки в медколледже имени Боровского в Ташкенте начались после трагической гибели одного из учащихся данного учебного заведения Джасура Ибрагимова, которого зверски избили его однокурсники и учащиеся других курсов прямо на территории колледжа.

Как сообщил ранее «Озодлику» сотрудник Министерства здравоохранения Узбекистана, на одном из недавних совещаний президент Узбекистана Шавкат Мирзияев лично распорядился о закрытии медколледжа имени Боровского.

Также он добавил, что в случае закрытии медколледжа имени Боровского, учащихся 2-х и 3-х курсов распределят по другим средним медицинским учебным заведениям.

Смерть студента

18-летний учащийся Ташкентского медколледжа имени Боровского Джасур Ибрагимов был избит однокурсниками 3 мая этого года.

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После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

ГУВД Ташкента обещало найти виновных в убийстве Джасура Ибрагимова. По данному делу начато следствие.

Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора Узбекистана.

По данным Генпрокуратуры, несколько человек задержаны. Главный подозреваемый взят под стражу.

4 июня сотни жителей Ташкента вышли на улицу с требованием наказать виновных в смерти Джасура Ибрагимова.