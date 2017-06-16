Представитель Минздрава: Мирзияев лично распорядился о закрытии медколледжа имени Боровского

15 июня преподаватели Ташкентского медицинского колледжа имени П. Ф. Боровского были вызваны на экстренное собрание, в ходе которого им сообщили о возможном закрытии медколледжа. Сообщается, что учащихся колледжа распределят по другим средним учебным заведениям. Проверки в этом медколледже начались после трагической гибели одного из учащихся – 18-летнего Джасура Ибрагимова.

Как сообщил «Озодлику» один из преподавателей Ташкентского медицинского колледжа имени Боровского, который присутствовал на собрании 15 июня, исполняющий обязанности директора заявил преподавательскому составу о том, что в скором времени медколледж могут закрыть:

– По словам и.о. директора, пока что об этом сказали устно, официальный приказ о закрытии медколледжа еще не вышел, – сказал нашему репортеру попросивший не разглашать его имени один из преподавателей медколледжа имени Боровского.

По словам сотрудника Министерства здравоохранения Узбекистана, на одном из недавних совещаний президент Шавкат Мирзияев лично распорядился о закрытии медколледжа имени Боровского:

– Насколько нам известно, новость о гибели учащегося медколледжа Джасура Ибрагимова дошла до президента. Об этом говорилось во время недавнего совещания. Президент дал приказ закрыть этот медколледж. Но пока никакого официального документа о закрытии медколледжа нет. Все станет ясно после того, как поступит указание из Кабинета министров. Все зависит от того, какое решение примет правительство, – сказал репортеру «Озодлика» представитель Минздрава, не уточнив при этом, какого числа и на каком именно совещании президент Мирзияев распорядился о закрытии медколледжа имени Боровского.

Он добавил, что в случае закрытии медколледжа имени Боровского, учащихся 2-х и 3-х курсов распределят по другим средним медицинским учебным заведениям.

В телефонном разговоре с репортером нашего радио не представившийся сотрудник медколледжа имени Боровского сообщил об отсутствии информации о вступительных экзаменах в данное учебное заведение.

Между тем, как сообщили 15 июня ряд интернет-изданий, информацию о закрытии медколледжа имени Боровского подтвердили в Центре средне-специального образования Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана. В центре также отметили, что в данный момент готовятся официальные документы к закрытию учебного заведения.

Напомним, что 18-летний учащийся Ташкентского медколледжа имени Боровского Джасур Ибрагимов был избит однокурсниками 3 мая этого года.

После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

ГУВД Ташкента обещало найти виновных в убийстве Джасура Ибрагимова, начато следствие.

Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора Узбекистана.

По данным Генпрокуратуры, несколько человек задержаны.

После смерти Джасура Ибрагимова с занимаемой должности была снята директор медколледжа имени П.Ф. Боровского Лутфи Юсупова и двое ее заместителей.

В настоящее время медколледжем руководит временный директор Гульчехра Алимова и двое временных замдиректоров.

4 июня сотни жителей Ташкента вышли на улицу с требованием наказать виновных в смерти юноши.