Участники акции протеста против закрытия медколледжа разошлись по домам после обещаний главы Ташкента

Собравшиеся 8 августа возле здания медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского учащиеся и их родители выразили недовольство в связи с закрытием учебного заведения. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов целых два часа пытались заставить разойтись участников акции протеста. Однако акция протеста была приостановлена только после обещаний хокима города Ташкента Рахмонбека Усманова. Между тем, как сообщили источники «Озодлика», два дня назад в здании колледжа начались работы по оснащению учебных кабинетов необходимым техническим оборудованием для открытия школы Службы национальной безопасности Узбекистана.

Двухчасовая акция протеста

По словам матери одного из учащихся медколледжа имени П.Ф. Боровского, которая приняла участие в сегодняшней акции протеста против закрытия учебного заведения, недовольные простояли возле здания медколледжа около двух часов:

– В 10 часов утра перед зданием собрались учащиеся 2-х и 3-х курсов медколледжа, а также их родители. Мы простояли там около двух часов. Высказали свое требование. Там были и сотрудники СНБ, и милиция. Они попросили нас разойтись. Но никто не сдвинулся с места. Потом к нам приехал сам хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, обещал, что все наши требования будут учтены, – говорит «Озодлику» мать одного из учащихся медколледжа имени Боровского.

По данным Центра среднего специального и профессионального образования, колличество учащихся 2-х и 3-х курсов медколледжа имени Боровского составляет 1600 человек. Редакции «Озодлика» пока неизвестно, сколько всего родителей и учащихся 2-х и 3-х курсов приняли участие в сегодняшней акции. Но, по словам очевидцев, сотни человек собрались на акцию протеста против закрытия медколледжа:

– На акцию протеста собралось много людей. До сегодняшнего дня учащиеся медколледжа и их родителей не собирались в одном месте в таком большом количестве, – говорит нашему репортеру учащийся медколледжа.

​Участники акции: Не закрывайте колледж!

Отец одного из учащихся медколледжа имени Боровского говорит, что участники акции протеста требовали от властей не закрывать учебное заведение и не переводить его учащихся в другие колледжи.

Стоит отметить, что в этом году абитуриентам, желающим поступить в медколледж, отказали в приеме документов. В прошлом месяце было объявлено, что учащиеся 2-х и 3-х курсов данного учебного заведения будут переведены в другие медколледжи.

​– Только 1-2 учащихся согласились перейти в другой колледж. Все остальные отказались. Пока еще никто из учащихся 2-х и 3-х курсов не подписал заявления о своем согласии перейти на учебу в другое медицинское учебное заведение. Они обманывают нас, обещая, что выдадут нашим детям дипломы медколледжа имени Боровского, даже если они перейдут учиться в другой колледж. Но если этот колледж закроют, то как они смогут выдать нашим детям диплом об окончании именно этого медколледжа? Неужели они думают, что мы не сможем понять, что нас обманывают?, ​– возмущается отец одного из учащихся медколледжа имени Боровского.

​Обещания хокима

По данным, полученным в хокимияте (мэрии) города Ташкента, «глава столицы Усманов обещал учащимся медколледжа и их родителям изучить их требования и принять положительное решение».

В разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник Центра среднего специального и профессионального образования сообщил, что «все уполномоченные органы до конца этой недели должны принять окончательное решение касательно дальнейшей судьбы медколледжа имени Боровского».

​При этом он добавил, что требования учащихся данного медколледжа и их родителей обязательно будут учтены при принятии окончательного решения.

Трагическая смерть студента-медика

Вопрос о закрытии медколледжа имени Боровского в Ташкенте был поднят властями после трагической смерти студента 2-го курса данного учебного заведения Джасура Ибрагимова, который был избит однокурсниками 3 мая этого года.

После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

​Его смерть стала поводом для бурных обсуждений в социальных сетях. 4 июня этого года сотни жителей Ташкента собрались в парке «Дустлик» (бывший парк имени Бабура), чтобы подписать петицию, адресованную Кабинету министров Узбекистана. В документе подписавшиеся просили возбудить уголовное дело против виновных в смерти Джасура Ибрагимова.

Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора Узбекистана. После подписания петиции в Ташкенте был задержан учащийся медколледжа, которого подозревают в избиении до смерти Ибрагимова.

Руководство Минздрава приняло решение об увольнении с работы директора медколледжа имени Боровского Лутфи Юсупову и двух ее заместителей.

Школа чекистов на месте медколледжа

В июне этого года источники «Озодлика» сообщили о том, что в здании медколледжа имени Боровского власти планируют открыть школу Службы национальной безопасности (СНБ).​

8 августа источники нашей редакции сообщили, что два дня назад в здании медколледжа начались работы по оснащению учебных кабинетов необходимым техническим оборудованием для открытия школы СНБ.