В Стамбуле задержали готовивших крупный теракт граждан Узбекистана

В Стамбуле задержаны двое сторонников «Исламского государства», готовивших крупный теракт, аналогичный тому, который произошел в клубе Reina 1 января 2017 года, передает CNN Turk.

Два гражданина Узбекистана были задержаны, у них было изъято оружие, взрывчатка и электронные носители. По информации правоохранительных органов, террористы планировали нападение в одном из часто посещаемых туристами мест Стамбула.

Напомним, что 1 января в результате вооруженного нападения на клуб Reina погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. В клубе на тот момент находились около 600 человек. Вооруженное нападение на ночной клуб совершил выходец из Узбекистана Абдулкадыр Машарипов.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле.