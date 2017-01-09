Вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле совершил выходец из Узбекистана

Как сообщает ведущая турецкая газета «Хурриет» со ссылкой на правоохранительные органы Стамбула, теракт в ночном клубе Reina совершил выходец из Узбекистана Абдулкадыр Машарипов.

Как пишет газета, пользовался кодовым именем Абу Мухаммад «Хуросони».

Полиция начала изучать подробности, связанные с прошлым террориста.

Турецкие СМИ пишут о том, что, возможно, подозреваемый мог покинуть территорию страны.

Напомним, что нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Подозреваемый открыл огонь из автоматического оружия по посетителям. Погибли 39 человек, в том числе 27 иностранцев, 69 человек получили ранения. Во время нападения некоторые посетители ночного клуба пытались скрыться от стрелка в воде у берега рядом с заведением.

Позже террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

Воспользовавшись возникшей паникой, террорист скрылся с места происшествия.

Турецкие правоохранители до сих пор продолжают поиск террориста.

Абдулкадыр Машарипов, как пишет газета «Хурриет», 15 декабря приехал в Стамбул из Конии с целью совершить теракт.

4 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об установлении личности исполнителя вооруженного нападения на клуб Reina в Стамбуле.

Тогда в своем заявлении информационному агентству Чавушоглу не стал разглашать общественности личность террориста.

Заявление главы МИД Турции прозвучало после сообщений о задержании 4 января в Измире 20 человек, подозреваемых в связях с «ИГ».

Ранее турецкая полиция также провела несколько рейдов в Конье, где жил предполагаемый террорист, и в стамбульском районе Зейтинбурну, где также были задержаны несколько граждан Узбекистана и Кыргызстана.

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