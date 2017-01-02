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Новости

Ответственность за стрельбу в Стамбуле взяла на себя «ИГ»

Полиция на месте, где произошло нападение в Стамбуле. 1 января 2017 года.

Полиция на месте, где произошло нападение в Стамбуле. 1 января 2017 года.

Ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщает газета Wall Street Journal.

Нападавшего все еще разыскивает полиция. По данным ряда СМИ, в атаке принимали участие несколько человек.

В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу в популярном ночном клубе Reina, где в тот момент находились несколько сотен посетителей. По последним данным, погибли 39 человек, еще около семидесяти получили ранения. Среди пострадавших много иностранцев.

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