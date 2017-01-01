В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт в ночном клубе, погибли 39 человек

В новогоднюю ночь в Стамбуле неизвестный, вооруженный автоматическим оружием, напал на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула. По данным главы МВД ТУрции и мэра города, нападавший был один и был одет в костюм Санта-Клауса.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, количество жертв нападения к утру возросло до 39 человек (опознали 21 погибшего, 16 из них – иностранцы), ранены – 65. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

В городе все еще идет операция по поимке преступника.

В клубе на тот момент находились около 600 человек, сообщает Reuters.

Пока за нападение никто не взял на себя ответственность.

​Ранее мэр Стамбула Васип Шахин сообщал, что погибли 35 человек, минимум 40 ранены. Точное количество жертв остается неизвестным, как и судьба возможных нападавших. Ранее турецкая пресса сообщила о минимум трех вооруженных людях. Позже мэр эту информацию опроверг.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подобные нападения неотделимы от событий, которые происходят в регионе, а также турки должны объединиться в борьбе с подобными «грязными играми», цитирует президента агентство Reuters.

Нападение на клуб произошло в 1.15 ночи. У дверей клуба была охрана из числа сотрудников полиции, но нападавшие просто застрелили этого человека.

Агентство Dogan передало, что нападавшие говорили по-арабски, однако эта информация пока не подтверждена.

Около здания клуба в настоящее время находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи. Большинство посетителей клуба, которые были в помещении в момент нападения, эвакуированы.

Генконсульство РФ Стамбуле утверждает, что россиян среди погибших и пострадавших в результате теракта в Стамбуле нет.

Крупные теракты в Турции за последний год:

30 июня, Стамбул. Террористы-смертники взорвали себя у входа в международный терминал и на парковке крупнейшего в Турции аэропорта Ататюрк. Погибли 42 человека, 239 получили ранения.

7 июня, Стамбул. В результате взрыва автомобиля погибли семеро полицейских и четверо прохожих. Ответственность за взрыв взяла курдская радикальная группировка ТАК.

19 марта, Стамбул. Подрывник-самоубийца убил четырех человек в торговом центре. В организации взрыва обвинялось «ИГ».

13 марта, Анкара. В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 34 человека. ТАК взяла на себя ответственность.

17 февраля, Анкара. 29 человек погибли во время нападения на автобусы с военнослужащими.

12 января, Стамбул. 11 туристов из Германии погибли в результате взрыва бомбы. Взрыв совершил выходец из Сирии.

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