В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт в ночном клубе, погибли 39 человек
В новогоднюю ночь в Стамбуле неизвестный, вооруженный автоматическим оружием, напал на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула. По данным главы МВД ТУрции и мэра города, нападавший был один и был одет в костюм Санта-Клауса.
По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, количество жертв нападения к утру возросло до 39 человек (опознали 21 погибшего, 16 из них – иностранцы), ранены – 65. Четверо из них находятся в критическом состоянии.
В городе все еще идет операция по поимке преступника.
В клубе на тот момент находились около 600 человек, сообщает Reuters.
Пока за нападение никто не взял на себя ответственность.
Ранее мэр Стамбула Васип Шахин сообщал, что погибли 35 человек, минимум 40 ранены. Точное количество жертв остается неизвестным, как и судьба возможных нападавших. Ранее турецкая пресса сообщила о минимум трех вооруженных людях. Позже мэр эту информацию опроверг.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подобные нападения неотделимы от событий, которые происходят в регионе, а также турки должны объединиться в борьбе с подобными «грязными играми», цитирует президента агентство Reuters.
Нападение на клуб произошло в 1.15 ночи. У дверей клуба была охрана из числа сотрудников полиции, но нападавшие просто застрелили этого человека.
Агентство Dogan передало, что нападавшие говорили по-арабски, однако эта информация пока не подтверждена.
Около здания клуба в настоящее время находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи. Большинство посетителей клуба, которые были в помещении в момент нападения, эвакуированы.
Генконсульство РФ Стамбуле утверждает, что россиян среди погибших и пострадавших в результате теракта в Стамбуле нет.
Крупные теракты в Турции за последний год:
30 июня, Стамбул. Террористы-смертники взорвали себя у входа в международный терминал и на парковке крупнейшего в Турции аэропорта Ататюрк. Погибли 42 человека, 239 получили ранения.
7 июня, Стамбул. В результате взрыва автомобиля погибли семеро полицейских и четверо прохожих. Ответственность за взрыв взяла курдская радикальная группировка ТАК.
19 марта, Стамбул. Подрывник-самоубийца убил четырех человек в торговом центре. В организации взрыва обвинялось «ИГ».
13 марта, Анкара. В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 34 человека. ТАК взяла на себя ответственность.
17 февраля, Анкара. 29 человек погибли во время нападения на автобусы с военнослужащими.
12 января, Стамбул. 11 туристов из Германии погибли в результате взрыва бомбы. Взрыв совершил выходец из Сирии.
Материал Настоящего времени
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