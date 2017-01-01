Узбекское ТВ: «Новость о том, что стамбульский стрелок оказался узбеком, повергла нас страданиям»

Телеканал «Ташкент» показал передачу о ввозимых в Узбекистан фильмах в мобильных телефонах, пропагандирующих порнографию и религиозный радикализм. Ровно полторы минуты в этом фильме было уделено Абдулкадыру Машарипову, напавшему в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле. До этого дня и правительство, и официальная пресса в Узбекистане хранили молчание о стамбульском стрелке, который оказался выходцем из Ферганской долины.