Мирзияев назначил отставного генерала СНБ «своим ответственным представителем»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил 63-летнего генерала Службы национальной безопасности (СНБ) в отставке Бахтияра Гулямова «своим ответственным представителем» по специальным заданиям. Данную информацию «Озодлику» предоставили источники, приближенные к семье Гулямова, а также два независимых друг от друга источника в силовых структурах республики. Однако эта информация пока не подтверждена официально правительством Узбекистана. Экс-государственный советник покойного президента Ислама Каримова, бывший первый заместитель председателя СНБ Бахтияр Гулямов в 2004 году был отправлен в отставку.