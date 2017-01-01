В Андижане имамы участвуют на «пятикратных собраниях», пишут статьи и занимаются сбором материальной помощи

1 февраля Андижанское областное представительство Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) поручило имамам на местах заняться сбором финансовой или материальной помощи от богатых людей и раздать их малообеспеченным семьям. Как сообщил «Озодлику» один из главных имамов мечети в одном из районов Андижанской области, по телефону им поручили фотографировать процесс передачи матпомощи малообеспеченным семьям и каждую среду предоставлять эти фотографии в областное представительство ДУМУ.