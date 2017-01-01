Мирзияев сделал выговор заместителям премьер-министра

На расширенном заседании Кабинета министров Узбекистана, посвященном итогам 2016 года, президент Шавкат Мирзияев попросил министров и их заместителей, в частности, Рустама Азимова, Улугбека Розикулова и Гуломжона Ибрагимова встать со своих мест и подверг их жесткой критике. Перечислив проблемы, связанные с задержкой выплаты пенсий, пластиковыми картами и лишними кадрами, глава государства сделал выговор сразу двум заместителям премьер-министра.