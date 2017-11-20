Ташкентская милиция прокомментировала арест двух активисток, требовавших суда над убийцами студента медколледжа

Заместитель начальника ГУВД Ташкента, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев заявил, что две общественные активистки – Ирина Зайдман и Мария Леглер – получили 10 и 15 суток административного ареста, соответственно, за организацию несанкционированных собраний. Сбор подписей с требованием наказать виновных в гибели учащегося медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасура Ибрагимова состоялся 4 июня в столичном парке «Дустлик».

В минувшую субботу «Озодлик» сообщал об аресте двух общественных активисток Ирины Шахназаровой (Зайдман) и Марии Головко (Леглер), которые были организаторами встречи граждан в столичном парке «Дустлик» («Дружба»), на которой собирались подписи под обращением к МВД Узбекистана с требованием проведения справедливого расследования и наказания виновных в гибели учащегося медколледжа имени П.Ф. Боровского Джасура Ибрагимова.

В минувшую субботу заместитель начальника ГУВД Ташкента, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев прокомментировал интернет-изданию Gazeta.uz причину административного ареста двух активисток. По его словам, «Ирина Шахназарова и Мария Головко получили 10 и 15 суток административного ареста, соответственно, за организацию несанкционированных собраний».

Согласно официальной информации, Мария Головко (Леглер) была привлечена к административной ответственности по статьям 201 («Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций»), 202 («Создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций») и 202−1 («Склонение к участию в деятельности незаконных негосударственных некоммерческих организаций, течений, сект») Кодекса об административной ответственности Узбекистана. В ее отношении применено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, а также штраф в размере 60 минимальных зарплат (8,98 млн сумов).

15 ноября к административной ответственности была привлечена Ирина Шахназарова (Зайдман) − по статьям 201 и 202 КоАО. Она получила административный арест на 15 суток и штраф в размере 50 МРЗП (7,48 млн сумов).

На вопрос интернет-издания о том, почему обе активистки были привлечены к ответственности спустя более полугода, Дониёр Ташходжаев ответил, что «это было связано со сбором доказательств».

Кроме того, согласно официальной информации, Мария Головко (Леглер) 26 сентября этого года инициировала сбор подписей под обращением к властям в защиту животных возле памятника Пушкину в Яккасарайском районе города Ташкента, пишет Gazeta.uz.

По словам начальника Следственного управления, в суде обе активистки признали, что допустили ошибку, не получив разрешения городской администрации и обещали, что впредь будут действовать на законных основаниях.

Помимо этого, Дониёр Ташходжаев опроверг информацию родственников активисток о том, что задержание женщин проходило с нарушениями и что судебные заседания были закрытыми и прошли без участия адвокатов.

Он также подчеркнул, что привлечение Ирины Шахназаровой (Зайдман) и Марии Головко (Леглер) к ответственности не означает, что ГУВД таким образом дает какой-то сигнал согражданам. «Мы живем в правовом государстве, у нас есть законы и установленный порядок. И любые несанкционированные сборы, митинги, подписания петиций будут в установленном законом порядке пресекаться. Организаторы будут нести ответственность согласно законодательству. Мы не хотим кого-то пугать, мы хотим, чтобы все было в рамках закона», − сказал Дониёр Ташходжаев.

Замначальника ГУВД отметил, что при проведении мероприятий с участием большого количества людей во избежание происшествий и несчастных случаев должны быть обеспечены безопасность граждан, пожарная безопасность и общественный порядок.

Ранее родственники Ирины Шахназаровой (Зайдман) сообщали репортеру «Озодлика» о том, что утром 15 ноября женщину вызвали в отделение милиции и задержали. После в ее отношении было применено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

​Напомним, что 18-летний учащийся столичного медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасур Ибрагимов был жестоко избит однокурсниками 3 мая этого года. После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

4 июня в парке «Дустлик» («Дружба», бывший парк имени Бабура) в Ташкенте собралось несколько сотен человек, которые собирали подписи под петицией к МВД с требованием выявить и наказать виновных в смерти учащегося медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасура Ибрагимова.

Тогда в интервью «Озодлику» одна из организаторов данной акции Ирина Зайдман говорила, что за акцией наблюдали около тридцати сотрудников милиции, которые после окончания акции забрали участников акции в ГУВД города Ташкента.

Сообщение о проведении акции в парке «Дустлик» распространилось в социальных сетях 3 июня. За сутки этим сообщением поделились более 13 тысяч пользователей.

30 октября Мирабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента признал 18-летнего Ислома Туляганова виновным в смерти однокурсника Джасура Ибрагимова и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Однако мать Джасура Ибрагимова Нилюфар Алиева выразила несогласие с приговором суда. Женщина настаивала на том, что избиение ее сына было групповым, а значит, и наказывать должны не одного человека.

Мать погибшего студента Джасура Ибрагимова обращалась с открытым письмом к президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, где указала на бездействие правоохранительных органов и просила помочь ей в установлении справедливости.

Спустя несколько дней после оглашения приговора адвокаты Ислома Туляганова подали на апелляцию.

Основными виновными в случившемся они считают непосредственно зачинщика конфликта погибшего Джасура Ибрагимова и врачей, которые имели возможность спасти юношу, но по каким-то причинам этого не сделали.

Заседание апелляционного суда по данному делу пройдет 1 декабря в Ташкентском городском суде по уголовным делам.