Арестованы организаторы акции, требовавшие наказания для убийц ташкентского студента Джасура Ибрагимова

Ташкентская милиция арестовала Ирину Зайдман и Марию Леглер – двух организаторов состоявшейся 4 июня этого года акции протеста с требованием проведения справедливого расследования и наказания убийц 18-летнего студента медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасура Ибрагимова. Об этом «Озодлику» сообщили родственники задержанных активисток. Жестоко избитый 3 мая студент медколледжа скончался в больнице 1 июня.

15-суточный арест

По словам родственников, Ирина Зайдман 15 ноября утром была вызвана в отделение милиции, где женщину задержали. В тот же день в ее доме был проведен обыск.

А 16 ноября Ирина Зайдман были признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку») Уголовного кодекса Узбекистана. Зайдман была взята под арест сроком на 15 суток.

15 ноября в Ташкенте была арестована еще одна из организаторов акции протеста – Мария Леглер.

Один из родственников Ирины Зайдман, говоривший с репортером «Озодлика» на анонимных условиях, сообщил, что в настоящее время обе женщины содержатся в спецприемнике на массиве Панельный в Ташкенте.

– В день задержания суд приговорил их к административному аресту сроком на 11 суток, – сказал собеседник.

Он добавил, что сотрудники милиции запугали родственников Ирины Зайдман и Марии Леглер, требуя от них не давать никакой информации о задержанных активистках.

– Сотрудники милиции запугивают нас. Говорят: «Никому ничего не говорите, сидите тихо, в противном случае, будет плохо вам самим», – рассказал «Озодлику» один из родственников Ирины Зайдман.

В пресс-службе МВД Узбекистана редакции «Озодлика» не подтвердили, но и не опровергли информацию об аресте Ирины Зайдман и Марии Леглер.

Акция в парке «Дустлик»

Напомним, что 4 июня этого года в парке «Дустлик» («Дружба», бывший парк имени Бабура) в Ташкенте собралось несколько сотен человек, которые собирали подписи под петицией к МВД с требованием выявить и наказать виновных в смерти учащегося медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасура Ибрагимова.

Тогда в интервью «Озодлику» одна из организаторов данной акции Ирина Зайдман говорила, что за акцией наблюдали около тридцати сотрудников милиции, которые после окончания акции забрали ее участников в ГУВД города Ташкента.

Напомним, что сообщение о проведении акции в парке «Дустлик» распространилось в социальных сетях 3 июня. За сутки этим сообщением поделились более 13 тысяч пользователей.

Один из участников тогдашней акции говорит нашему репортеру, что арест Ирины Зайдман и Марии Леглер был вопросом времени.

– Это было ясно с самого начала. Тогда у сотрудников силовых структур не было иного выхода, как мирно разогнать акцию. Потому что люди уже вышли на улицу. В тот день они были не готовы предотвратить акцию протеста. За акцией протеста наблюдало много сотрудников милиции и спецслужб в гражданской форме. Они не препятствовали сбору подписей, чтобы не усиливать протест людей, – сказал нашему радио один из участников акции протеста в связи с гибелью студента медколледжа.

Кто виноват?

Учащийся столичного медколледжа имени П.Ф. Боровского Джасур Ибрагимов был жестоко избит однокурсниками 3 мая этого года. После инцидента Джасур перенес пять хирургических операций, однако 1 июня юноша скончался в 16-й горбольнице.

30 октября Мирабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента признал 18-летнего Ислома Туляганова виновным в смерти Джасура Ибрагимова и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Спустя несколько дней после оглашения приговора адвокаты Туляганова подали на апелляцию.

Основными виновными в случившемся они считают непосредственно зачинщика конфликта погибшего Джасура Ибрагимова и врачей, которые имели возможность спасти юношу, но по каким-то причинам этого не сделали.

Заседание апелляционного суда по данному делу пройдет 1 декабря в Ташкентском городском суде по уголовным делам.