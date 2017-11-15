К арестованному журналисту Бобомуроду Абдуллаеву впервые допустили адвоката

Спустя полтора месяца после ареста к журналисту Бобомуроду Абдуллаеву, обвиняемому в попытке свержения конституционного строя Узбекистана, допустили адвоката. Как сообщил «Озодлику» ташкентский правозащитник Сурат Икрамов, адвокат Тулкин Орифжанов 14 ноября смог около часа пообщаться со своим подзащитным в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ), который находится на бывшей улице Гвардейская. Во время беседы с адвокатом журналист сказал, что не имеет никаких жалоб.

По словам руководителя базирующейся в Ташкенте Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурата Икрамова, 13 ноября адвокату Тулкину Орифжанову позвонили сотрудники спецслужб и сообщили, что он может встретиться со своим подзащитным.

– Я только что разговаривал с адвокатом. Ему неожиданно позвонили из СНБ и попросили явиться в СИЗО. После встречи с Бобомуродом Абдуллаевым, адвокат сказал, что на теле журналиста нет никаких следов от пыток. Сам Абдуллаев сказал адвокату, что не имеет никаких жалоб. Пока эта вся информация, которой я владею, – сообщил 14 ноября по телефону репортеру «Озодлика» правозащитник Сурат Икрамов.

Однако нашему репортеру не удалось связаться с адвокатом Бобомурода Абдуллаева Тулкином Орифжановым.

Напомним, что Бобомурод Абдуллаев был задержан сотрудниками СНБ 27 сентября этого года. С тех пор узбекские спецслужбы не допускали частного адвоката к журналисту.

Коллеги Абдуллаева и правозащитники опасались за жизнь и здоровье журналиста, предполагая, что в отношении него могли быть применены жестокие пытки.

44-летний журналист Бобомурод Абдуллаев сотрудничал с несколькими независимыми изданиями, в частности, с информагентством «Фергана». Также он был известен в Узбекистане как спортивный комментатор.

Бобомурод Абдуллаев пропал 27 сентября. По словам родных, в тот день он вышел из дома, чтобы забрать свой автомобиль из автосервиса, но домой так и не вернулся. Спустя день семье журналиста стало известно о том, что он находится в следственном изоляторе СНБ.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента предъявил ему обвинение по части 4 статьи 159 («Организация заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана.

3 октября на пресс-конференции в Стамбуле руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана» политик в изгнании Мухаммад Салих сообщил журналистам, что на протяжении последних 14 лет Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие каримовский режим и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом Усман Хакназаров.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес определение об аресте Бобомурода Абдуллаева сроком на десять дней. Как говорится в определении суда, «Абдуллаев в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».

Правозащитник Сурат Икрамов считает, что спецслужбы Узбекистана позволили адвокату Бобомурода Абдуллаева встретиться с подзащитным благодаря давлению международных организаций.

– Распространились различные слухи из-за того, что к журналисту не допускали адвоката. В соцсетях даже писали о том, что Абдуллаева, возможно, уже нет в живых. Однако, по словам его адвоката, сотрудники СНБ отправили компьютер Абдуллаева на экспертизу, поэтому следствие затянулось, – сообщил «Озодлику» правозащитник Сурат Икрамов.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес определение об аресте Бобомурода Абдуллаева сроком на десять дней. Сообщалось, что за это время в отношении Абдуллаева будет возбуждено уголовное дело. Однако официальных сообщений о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста, пока нет.

Напомним, что авторитетные международные правозащитные и прессозащитные организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch), «Репортеры без границ», Amnesty International и Международный Пен-клуб призвали власти Узбекистана освободить журналиста Бобомурода Абдуллаева.