В Ташкенте задержан журналист Бобомурод Абдуллаев, место его нахождения остается неизвестным

Во второй половине дня 29 сентября следственно-оперативная группа РОВД Юнусабадского района города Ташкента и СНБ провела обыск в доме 44-летнего журналиста и спортивного комментатора Бобомурода Абдуллаева. Несколько часов назад «Озодлику» стало известно о том, журналист, место нахождения которого остается неизвестным в течение последних трех дней, был задержан 27 сентября по подозрению в краже.

Эту информацию «Озодлику» сообщил на анонимных условиях один из сотрудников ГУВД города Ташкента.

По его словам, Бобомурод Абдуллаев был задержан 27 сентября в ходе оперативных мероприятий при участии сотрудников РОВД Юнусабадского района города Ташкента и Службы национальной безопасности (СНБ) 27 сентября.

Чуть ранее жена журналиста Катя Балхибаева сообщила репортеру «Озодлика» «о пропаже» мужа.

Балхибаева написала заявление в РОВД Юнусабадского района о пропаже мужа сегодня, 29 сентября.

Сотрудник ГУВД города Ташкента в разговоре с «Озодликом» напомнил, что, согласно закону, о задержании лица его родственникам сообщается в день его задержания.

– Однако в некоторых случаях для эффективности оперативной операции информация о задержании лица хранится в тайне. Семье Абдуллаева не сообщили о его задержании по требованию спецслужб, – сказал он.

По словам сотрудника ГУВД, Бобомурод Абдуллаев рассматривается следствием в качестве подозреваемого по делу о краже, которое было совершено в Юнусабадском районе.

Как сообщили нашему радио родственники Абдуллаева, во время обыска IT-специалисты проверили файлы в компьютере журналиста.

По словам Кудрата Бабаджанова, коллеги Бобомурода Абдуллаева, журналиста решили «наказать» из-за его профессиональной деятельности.

– Лично я, как человек, проработавший с Бобомуродом Абдуллаевым достаточно длительное время, знал его как очень правильного и порядочного журналиста, – сказал «Озодлику» Кудрат Бабаджанов.

Напомним, что 28 сентября в социальных сетях появились тревожные сообщения о пропаже журналиста Бобомурода Абдуллаева.

В разговоре с нашим репортером его жена Катя Балхибаева сообщила, что 26 сентября, в 13:30 по местному времени, кто-то, представившись автомастером, вызвал ее мужа на улицу, после чего от него больше не было никаких вестей.

– Муж не отвечал ни на мои телефонные звонки, ни на СМС-сообщения, – сказала жена журналиста.

Как говорит «Озодлику» руководитель базирующейся в Париже международной правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева, она общалась с Абдуллаевым в социальных сетях несколько дней назад и тогда журналист сообщил ей, что заметил за собой слежку.

Бобомурод Абдуллаев работал футбольным комментатором сайта Stadion.uz.

В последнее время он высказывал резкую критику в адрес чиновников в сфере узбекского футбола.

Помимо этого, свои критические мнения относительно политических процессов в Узбекистане журналист высказывал на страницах независимого сайта «Озод овоз». Сайт был закрыт по требованию Узбекского агентства по печати и информации.

Бобомурод Абдуллаев в течение нескольких лет работал корреспондетом в Ташкенте Британского Института по освещению войны и мира (IWPR) и международной организации «Интерньюс».

Журналист активно участвовал в нескольких круглых столах «Озодлика».