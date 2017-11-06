Оппозиционного активиста обвиняют по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева

Активист оппозиционный партии «Эрк» («Воля») Ислам Холбой обвиняется по делу независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, задержанного в Ташкенте 27 сентября этого года. В настоящее время три человека остаются под арестом по делу Абдуллаева. Ни один из трех адвокатов журналиста не допущен к подзащитному.

О том, что по делу независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева обвиняется еще и активист оппозиционной партии «Эрк» («Воля») Ислам Холбой, являющийся уроженцем Бухарской области и проживающий ныне в Турции, «Озодлику» сообщил председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов.

– Выяснилось, что проживающий сейчас в Турции Ислам Холбой, является активистом оппозиционной партии «Эрк». Семья этого человека живет в Бухаре. Сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) уже приходили к ним. Нам пока неизвестно, по какой статье УК Исламу Холбою предъявлено обвинение. Я думаю, что по 159-й («Посягательство на конституционный строй РУз» – Ред.). Мы обеспокоены ростом количества лиц, обвиняемых по данному делу. В данном деле основная мишень – это Мухаммад Салих. Я считаю, что при помощи этого дела они хотят выставить Мухаммада Салиха основным виновником, – говорит Сурат Икрамов.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» Ислам Холбой подтвердил информацию о том, что в дом его родственников в Бухаре приходили сотрудники узбекских спецслужб. По словам оппозиционного активиста, он объявлен в розыск.

– Мне позвонили друзья из Ташкента. Сказали, что меня объявили в розыск. По их словам, везде развешены мои фотографии. Сотрудники СНБ приходили в дом моей матери, которая живет в кишлаке в Бухарской области. Они сказали ей, что в отношении меня то ли возбуждено, то ли только планируется возбуждение уголовного дела по статье 159. Мать не очень-то поняла их слова. Эти обвинения могут быть связаны с делом Бобомурода Абдуллаева. Потому что ранее я опубликовал статью под заголовком «Кто такой Усман Хакназаров?» Я был знаком с Бобомуродом. Последние 3-4 года мы общались с ним. Возможно, причиной обвинений против меня может быть моя статья. Но в этой статье нет ничего запретного. На самом деле я считаю, что Бобомурод Абдуллаев не совершал преступления. Он не совершал ничего такого, что могло бы быть против законов Узбекистана. Он писал статьи, пользуясь своими правами. Писал он под псевдонимом, потому что ситуация в стране плохая, – сказал Ислам Холбой.

Он уверен в том, что уголовное дело против журналиста Бобомурода Абдуллаева возбуждено для очернения главы оппозиционного «Народного движения Узбекистана» Мухаммада Салиха и недопущения его в страну.

С конца сентября месяца Абдуллаев содержится в следственном изоляторе Службы нацбезопасности. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Организация заговора в целях захвата власти и свержения конституционного строя») Уголовного кодекса Узбекистана. Его обвиняют в том, что он и есть человек, с 2003 года публиковавшийся в Интернете под псевдонимом политолога Усмана Хакназарова.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес определение об аресте Бобомурода Абдуллаева, в котором приводится, что «Абдуллаев в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».​

Напомним, что 3 октября на пресс-конференции в Стамбуле руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана» политик в изгнании Мухаммад Салих сообщил журналистам, что на протяжении последних 14 лет Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие каримовский режим и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров».

До сегодняшнего времени по делу журналиста задержаны трое.

Согласно определению суда, некие граждане Узбекистана Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоеров, являвшиеся лицами из охраны государственных руководителей, предоставляли журналисту информацию для его статей, написанных под псевдонимом «Усман Хакназаров».​ Позже «Озодлику» стало известно о том, что на самом деле Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоеров были достаточно успешными в Узбекистане бизнесменами.

По данным правозащитника Сурата Икрамова, эти двое мужчин были задержаны оперативниками СНБ 28 сентября.

Кроме Салаева и Оллоерова, в Ташкенте был задержан 27-летний Акром Маликов – исследователь Института рукописей Академии наук Узбекистана. Он был доставлен в следственный изолятор для проведения очной ставки с журналистом Бобомуродом Абдуллаевым. По словам узбекского ученого-востоковеда, близко знакомого с Маликовым, молодой исследователь был задержан после публикации в Интернете своих статей, написанных под псевдонимом «Абдуллох Нусрат». В своих статьях Маликов критиковал руководство Узбекистана и его методы управления государством.