По делу журналиста Бобомурода Абдуллаева задержаны еще три человека – исследователь, агроном и ресторатор

За последние десять дней по делу 44-летнего ташкентского журналиста Бобомурода Абдуллаева, подозреваемого в «подготовке заговора с целью захвата власти» и «планировании революции в Узбекистане», были допрошены десятки человек, трое – задержаны. В настоящее время в следственном изоляторе Службы национальной безопасности республики содержатся молодой исследователь, агроном и успешный бизнесмен.

Молодой исследователь

Как стало известно «Озодлику», 9 сентября этого года 27-летний исследователь Института рукописей Академии наук Узбекистана Акром Маликов был доставлен в следственный изолятор Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана на улице Гвардейской для проведения очной ставки с журналистом Бобомуродом Абдуллаевым.

​Родственники Акрома Маликова сообщили нашему радио о том, что молодой исследователь, являющийся жителем Пскентского района Ташкентской области, был задержан оперативниками спецслужб в «черных масках» еще год назад – 22 июля 2016 года. Но тогда его родственникам рекомендовали «не поднимать шум». В разговоре с репортером «Озодлика» близкие Маликова сказали, что им до сих пор неизвестно, какие обвинения ему предъявлены.

По словам узбекского ученого-востоковеда, близко знакомого с Акромом Маликовым, молодой исследователь был задержан после публикации в Интернете своих статей, написанных под псевдонимом «Абдуллох Нусрат». В своих статьях Маликов критиковал методы управления государством и руководство Узбекистана.

Родственники Акрома Маликова, которые на протяжении года скрывали от журналистов информацию его задержании, решили прервать длительное молчание, узнав о том, что ему предъявляют обвинения по тяжким статьям.

– Все это время силовики обманывали нас, уверяя, что Акром скоро выйдет на свободу. Теперь ему предъявили обвинения по тяжким статьям Уголовного кодекса, в данном случае мы не можем молчать, – сказал «Озодлику» один из родственников 27-летнего исследователя Института рукописей Академии наук Узбекистана Акрома Маликова.

Садовник Гульнары?

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес определение об аресте Бобомурода Абдуллаева, в котором приводится, некие граждане страны Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоеров, являвшиеся лицами из охраны государственных руководителей, предоставляли журналисту информацию для его статей, написанных под псевдонимом «Усман Хакназаров».​

По словам ташкентского правозащитника Сурата Икрамова, эти двое граждан были задержаны оперативниками СНБ 28 сентября этого года:

– Если Бобомурода похитили 27 сентября, то спустя день, 28 сентября сотрудники спецслужб в «черных масках», ворвавшись в дома Салаева и Оллоерова, тоже задержали их. По словам родственников этих двух хорезмских парней, с тех пор об их судьбе ничего неизвестно. Их тоже допрашивают в следственном изоляторе СНБ. Пока у нас нет возможности узнать, сколько в общей сложности задержано человек по данному делу, – сказал правозащитник.

Пообщавшись с источниками, близко знакомыми с Равшанбеком Салаевым и Шавкатжоном Оллоеровым, репортеру «Озодлика» стало известно о том, что оба они были достаточно успешными в Узбекистане бизнесменами.

Равшанбек Салаев, обвиняемый в передаче секретной информации журналисту Бобомуроду Абдуллаеву, являлся достаточно влиятельным человеком в шоу-бизнесе и имел связи с управляющей элитой страны. По словам попросившего не называть его имени одного из певца узбекской эстрады, который был хорошо знаком с Салаевым, бизнесмен часто оказывал поддержку многим певцам.

Равшанбек Салаев, являющийся по профессии агрономом, некоторе время занимался ландшафтным дизайном в домах Гульнары Каримовой, находящейся ныне под арестом старшей дочери покойного первого президента Узбекистана. Помимо этого, по словам источников «Озодлика», Салаев владеет несколькими магазинами в Ташкенте и за границей.

Люди, близко знакомые с Равшанбеком Салаевым, утверждают, что он был предпринимателем, являющимся сторонником построения светского демократического общества. На фотографиях, имеющихся в распоряжении «Озодлика», Равшанбек Салаев запечатлен с известными в Узбекистане деятелями культуры и искусства.

Как говорят родственники Салаева, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 («Разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса Узбекистана. Однако «Озодлик» не владеет официальным документом, подтверждающим данную информацию.

В определении Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента от 1 октября сказано, что «Салаев, зная, что предоставляемая им информация будет использована в целях незаконного захвата власти, собирал по поручению Бобомурода Абдуллаева подобную информацию и передавал ему».

Но родственники Равшанбека Салаева подобные обвинения называют абсурдными. Они утверждают, что Салаев был обычным предпринимателем, который не мог иметь доступа к государственным секретам. По словам родственников Салаев, причиной его ареста стало то, что он был односельчанином журналиста Бобомурода Абдуллаева.

Высокопоставленные чиновники проболтались о гостайне

Третьим фигурантом дела журналиста Бобомурода Абдуллаева-Усмана Хакназарова оказался владелец дорогих в Ташкенте и Ташкентской области ресторанов Шавкатжон Оллоеров. По словам одного из узбекских чиновников, близко знакомых с ресторатором, выпускник турецкого лицея в Хорезме Оллоеров создал в узбекской столице несколько современных ресторанов и таким образом оказался в списке успешных предпринимателей Узбекистана:.

– Он является владельцем таких известных в Ташкенте ресторанов, как Pelete, «Павлин-мавлин» и «Хазрати Али бува». Постоянными завсегдатаями его ресторанов были не только известные представители узбекского шоу-бизнеса, но и высокопоставленные чиновники, – сказал собеседник.

Он уверен, что ресторатор Шавкатжон Оллоеров не мог иметь доступа к гостайне:

– Есть такое понятие, как доступ к государственным секретам. Если вы работаете в органах или госадминистрации, вам дают доступ к некоторым документам. В данном случае госчиновники принимают на себя обязательство о неразглашении данной информации. Но, если они проболтались об этом в ресторане, то виноват уже не владелец данного заведения, а чиновник, распростравниший гостайну, – сказал нашему радио узбекский чиновник.

В определении суда от 1 октября говорится, что «Шавкатжон Оллоеров имел доступ к охраняемым государственным руководителям, крупным предпринимателям и руководству правоохранительных органов Узбекистана».

Однако узбекский чиновник уверен, что обвинение против Оллоерова является ошибочным. По его словам, руководящий состав правоохранительных органов и силовых структур Узбекистана часто наведывался в его ресторан.​

Родственникам журналиста рекомендовали молчать

Как сообщили источники «Озодлика» внутри Узбекистана, недавно около десяти человек были допрошены в качестве свидетелей по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева. Нашей редакции известны их имена.

Их подозревают в передаче Абдуллаеву секретной информации.

​Репортеру «Озодлика» не удалось связаться с супругой журналиста Катей Балхибаевой, так как на протяжении всего дня мобильный телефон женщины был отключен.

Матери Бобомурода Абдуллаева, которая приехала из Хорезма в Ташкент 6 октября, не позволили встретиться с сыном.

На прошлой неделе Катя Балхибаева сообщила правозащитникам о том, что следователь СНБ, подполковник Надыр Туракулов рекомендовал ей «не общаться с прессой».

Правозащитник Сурат Икрамов говорит, что спецслужбы Узбекистана не позволяют родственникам журналиста нанять независимого адвоката:

– Со дня задержания Бобомурода Абдуллаева нам ничего неизвестно о его состоянии. Следователи оказывают давление на родственников, не позволяя им нанять независимого адвоката. Они уже угрожали адвокатам, которые согласились защищать Абдуллаева, что лишат их адвокатской лицензии. Всем известно, что государственный адвокат ничем не поможет Абдуллаеву. Поэтому у нас нет никакой информации о том, как идет следствие, и каково состояние самого журналиста, – сказал «Озодлику» ташкентский правозащитник Сурат Икрамов.

Напомним, что 44-летний журналист Бобомурод Абдуллаев пропал 27 сентября. Спустя несколько дней стало известно о том, что он задержан сотрудниками узбекских спецслужб и допрашивается в СИЗО СНБ в Ташкенте.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес определение об аресте Бобомурода Абдуллаева.

3 октября оппозиционный политик Мухаммад Салих на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что на протяжении последних 14 лет Бобомурод Абдуллаев писал разоблачающие каримовский режим и спецслужбы Узбекистана статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров». Журналист обвиняется по статье 159-4 («Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя») УК республики.