СМИ: причиной отставки Фэллона стали интриги

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку не из-за неподобающего поведения, как сообщалось ранее, а из-за интриг в правительстве, пишет газета Telegraph.

По данным издания, отставки министра добилась лидер палаты общин Андреа Лидсом, которая узнала, что он хочет ее уволить. Собеседники Telegraph утверждают, что Фэллон якобы планировал вывести из правительства политиков, которые выступают за выход страны из Евросоюза. В их число вошла Андреа Лидсом. Однако лидер палаты общин собрала досье на Фэллона и передала его премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В кабинете министров отрицают, что Ледсом добивалась отставки министра обороны.

О том, что Фэллон подал в отставку стало известно 1 ноября. Это произошло после обнародования факта неподобающего поведения Фэллона в 2002 году. Британская газета The Guardian сообщила, что во время ужина он положил руку на колено журналистки. Экс-министр сообщил, что принес журналистке свои извинения.