Министр обороны Великобритании подал в отставку из-за скандала

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал прошение об отставке с поста министра обороны Великобритании в связи с обвинениями в «неподобающем сексуальном поведении». Фэллон признал, что некоторые его поступки в прошлом не отвечали высоким требованиям, которым должен соответствовать военнослужащий. Так, 15 лет назад во время обеда с журналисткой он положил ей руку на колено. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Сэр Майкл сообщил, что уже принес извинения Джулии Харли-Брюер. Потерпевшая ранее рассказывала об этом инциденте, не называя имя Фэллона. Тогда она предупредила своего компаньона в ресторане, что если он повторит попытку, то она ударит его по лицу.

Британская пресса в связи с этим пишет, что премьер-министр Тереза Мэй оказалась в центре внимания СМИ, требующих от нее назвать время, когда ей стало известно о нарастающем скандале в парламенте. Речь идет «о десятках» консерваторов, против которых выдвигаются обвинения в сексуальных посягательствах на сослуживцев.

Группе парламентских журналистов удалось собрать список из примерно 40 членов Консервативной партии, включая и членов кабинета Терезы Мэй, в адрес которых в последние пять лет поступали жалобы на сексуальные домогательства. Премьер-министр знала об этих обвинениях, отмечает газета The Times, поскольку еженедельно «правительственные кнуты» («кнутами» называют депутатов, специально назначенных партийными лидерами для поддержания партийной дисциплины и обеспечения необходимого голосования) направляли ей отчеты с жалобами на депутатов. Среди обвиняемых есть и несколько парламентариев от Лейбористской партии, которые приставали к молодым женщинам, работающим в Вестминстере. Как предполагает издание Business Insider, в ближайшее время можно ожидать разрастания этого скандала.